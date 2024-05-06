Швентек снялась для обложки Elle

Теги фото WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек снялась для обложки польского Elle.

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16 комментариев
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Вполне симпатична для 1 ракетки мира, да и обычным женщинам себя проще с ней ассоциировать, молодой-здоровой девушкой
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Ответ Stas Salesov
Это отлично, повезло нам с первой ракеткой)
А первой ракетке повезло с детскими сетками))
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Хорошо Игу снимают, очень нравится на ней такая простая элегантность, ей идет. И она вполне симпатичная девушка, в лице есть некое сходство с Кейт Бланшет)
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Прочитал "Швентек снялась", и аж ёкнуло. Дочитал заголовок до конца - отлегло.
Доведут до кондратия всякими "позитивными" новостями из Мадрида и Рима.
На всякий случай пожелаю Шпунтику здоровья. Лишним не будет.
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Ответ sedric
Блин, зря я пролистал. Второе фото мне теперь будет сниться в ночных кошмарах( А без крупного плана хорошо. И лучше конечно не улыбаться.
Как вам живётся в целом с таким отношением к девушкам?
+4
-2
+2
Это отлично, повезло нам с первой ракеткой)
+6
-5
+1
Ответ cosset
Хорошо Игу снимают, очень нравится на ней такая простая элегантность, ей идет. И она вполне симпатичная девушка, в лице есть некое сходство с Кейт Бланшет)
Скорее Тильду Суинтон) Будто её дочка)
+4
-3
+1
Ответ sedric
Блин, зря я пролистал. Второе фото мне теперь будет сниться в ночных кошмарах( А без крупного плана хорошо. И лучше конечно не улыбаться.
На самом деле это будет добрый и милый сон, где будет происходить какая-нибудь справедливость. Приведете Мухову к Шлему, например)
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Кепка
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Красавица! Вместе с Дашей Касаткиной самые красивые в туре
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-3
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она хотя бы женственная.
для женского тенниса одно это - уже большое дело )
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Ответ ahmsurim
Как вам живётся в целом с таким отношением к девушкам?
К девушкам - публичным личностям, у которых работа и заключается, в том числе, чтобы должным образом выглядеть?
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Ответ Stas Salesov
На самом деле это будет добрый и милый сон, где будет происходить какая-нибудь справедливость. Приведете Мухову к Шлему, например)
Уговорил. Пускай снится)
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