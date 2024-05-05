Соболенко о 26-летии: «25 – красивая цифра, а 26 – это уже ближе к 30. Уже такой думаешь: «#####, там уже 40 не за горами»

Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения в финале турнира в Мадриде.

Она уступила Иге Швентек 5:7, 6:4, 6:7(7) за 3 часа 11 минут.

«Я могу говорить [как есть], да? На душе сейчас: пошло все в жопу, дайте мне, блин, выпить и заесть это все желатинками. Реально тяжело отпускать такие матчи. Ты помнишь эти моменты на матчболах, понимаешь, где чуть-чуть неправильно действовал, хочется вернуться назад, а нельзя. Остается только что-то вынести, чтобы то же самое не повторилось снова».

О 26-летии

«25 – красивая цифра, а 26 – это уже ближе к 30. Ты уже такой думаешь: «#####, там уже 40 не за горами. Там уже и конец карьеры, #####». Думаешь, пипец».

О том, как будет поднимать себе настроение

«Утром у меня короткий перелет, нужно рано встать. День будет в полуспячке. После такого длинного матча состояние – зомби. Зомби прилетит в Рим. И такой: «Блин, а у меня день рождения, классно» (смеется). Счастья полные штаны.

В любом случае будет шоппинг, очень вкусная еда, очень много мороженого и тортиков. Ладно, может, тортики и не буду есть, но мороженое точно съем. И текила, конечно, будет! Я уже чувствую. Потому что не усну ни сегодня, ни завтра», – сказала Соболенко в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

🔥 Титанический финал в Мадриде: Швентек за 3 часа дожала Соболенко, отыграв 3 матчбола