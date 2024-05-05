Соболенко о 26-летии: «25 – красивая цифра, а 26 – это уже ближе к 30. Уже такой думаешь: «#####, там уже 40 не за горами»

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко брань контент Теннис

Арина Соболенко поделилась эмоциями после поражения в финале турнира в Мадриде.

Она уступила Иге Швентек 5:7, 6:4, 6:7(7) за 3 часа 11 минут.

«Я могу говорить [как есть], да? На душе сейчас: пошло все в жопу, дайте мне, блин, выпить и заесть это все желатинками. Реально тяжело отпускать такие матчи. Ты помнишь эти моменты на матчболах, понимаешь, где чуть-чуть неправильно действовал, хочется вернуться назад, а нельзя. Остается только что-то вынести, чтобы то же самое не повторилось снова».

О 26-летии

«25 – красивая цифра, а 26 – это уже ближе к 30. Ты уже такой думаешь: «#####, там уже 40 не за горами. Там уже и конец карьеры, #####». Думаешь, пипец».

О том, как будет поднимать себе настроение

«Утром у меня короткий перелет, нужно рано встать. День будет в полуспячке. После такого длинного матча состояние – зомби. Зомби прилетит в Рим. И такой: «Блин, а у меня день рождения, классно» (смеется). Счастья полные штаны.

В любом случае будет шоппинг, очень вкусная еда, очень много мороженого и тортиков. Ладно, может, тортики и не буду есть, но мороженое точно съем. И текила, конечно, будет! Я уже чувствую. Потому что не усну ни сегодня, ни завтра», – сказала Соболенко в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

🔥 Титанический финал в Мадриде: Швентек за 3 часа дожала Соболенко, отыграв 3 матчбола

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Весёлая вдова
+15
-3
+12
Интеллект выдающийся.
+9
-4
+5
"Ты уже такой думаешь..." Такой? Это признание?))
+8
-5
+3
Мне за нее стыдно...
+6
-4
+2
А где 40, там и 50 🤪
+4
-3
+1
Комментарий удален модератором
Тьфу на тебя
+4
-4
0
Мда. Я думаю у Фернандо Алонсо IQ раза в 3 выше чем у Соболенко 🤦‍♂️
+7
-7
0
Так она такой, или же такая?
+3
-3
0
Некоторые , гм, девушки думают, что татуировки и нетабуированная лексика придают им дополнительное очарование...
+2
-2
0
Как такие дурни как комментаторы выше ходят по этому свету? Вот в чем вопрос.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий