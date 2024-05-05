🔥 Титанический финал в Мадриде: Швентек за 3 часа дожала Соболенко, отыграв 3 матчбола

Величие.

Иге Швентек всего 22 года, но за это время она уже:

● Выиграла четыре турнира «Большого шлема»;

● Больше 100 недель была первой ракеткой мира;

● Взяла 20 титулов – в том числе победила на всех крупнейших грунтовых турнирах;

● Победила на 9 турнирах WTA 1000 – с момента основания этой категории в 2009 году больше трофеев такого уровня только у Серены Уильямс (13) и Виктории Азаренко (10).

Девятый тысячник Швентек выиграла в субботу в Мадриде, обыграв в финале Арину Соболенко – 7:5, 4:6, 7:6(7). Это был самый длинный финал 2024-го – 3 часа и 11 минут. И в третьем сете полька отыграла три матчбола.

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Для Соболенко это был, возможно, тяжелейший, но один из важнейших турниров в карьере. После смерти ее бывшего молодого человека Константина Кольцова она проиграла три матча из семи, но в Мадриде снова показала уровень, который в прошлом году сделал ее первой ракеткой мира.

И это было очень тяжело.

Из шести проведенных на турнире матчей пять получились трехсетовыми. И в них Арина победила, например, Даниэль Коллинс (до этого выигравшую 15 матчей подряд) и Елену Рыбакину – самую стабильную теннисистку в туре. В обоих случаях белоруска ушла с 0:1 по партиям.

Соболенко установила рекорд Мадрида по количеству проигранных до финала геймов, а всего провела на корте почти 14 часов – в рамках одного турнира она раньше никогда не играла так много.

Огромный объем проделанной работы не помешал ей максимально близко подобраться к победе над лучшей грунтовой теннисисткой поколения, которая до этого по сетке разгромила практически всех, выиграв большую часть сетов со счетом 6:0 или 6:1.

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Финал получился очень равным и невероятно качественным.

Соболенко создавала Швентек огромные проблемы за счет агрессии. Она довольно рано нашла способ бороться с движением соперницы – например, очень часто нагружала ее бэкхенд атаками в противоход, заставляла Игу крутиться и вертеться, усложняла ей игру в обороне.

У Арины очень хорошо работал форхенд по линии – если у нее получалось чуть приоткрыть корт и создать себе возможность для атаки в угол, у нее проходили роскошные удары.

Большую часть матча Соболенко отлично подавала первым мячом и давила с приема.

А еще она задорно проводила ключевые моменты. Например, отыгрывала брейк-пойнты размашистыми виннерсами. А при счете 4:4 в третьем сете ушла с 0:30, подав эйс со второго мяча, когда в гейме было 30:30.

Швентек контрила это все собственной агрессией, тяжеловесными форхендами и хлесткими кроссами слева – особенно хорошо они проходили с приема подачи во второй квадрат. Арина нередко даже не успевала выйти из движения, как мяч уже оказывался у нее в ногах.

И, наверное, ключевым моментом стало то, что в середине третьего сета Швентек стала еще агрессивнее. Именно за счет агрессии она и отыграла три матчбола – по сути, в эти моменты у Соболенко не было настоящих шансов зацепиться за очко.

Стремление Швентек атаковать мощнее и быстрее вылилось в то, что на тай-брейке она многовато ошибалась по длине – и справа, и слева. Но в итоге в концовке полька оказалась чуть-чуть стабильнее. Это прекрасно иллюстрируется последними тремя очками матча:

● 6:7 на тай-брейке – Швентек отыгрывает матч-пойнт, добившись вынужденной ошибки от соперницы;

● 7:7 – Швентек получает матчбол непринятой подачей в корпус;

● 8:7 – Швентек принимает очень сложную уходящую подачу, и Соболенко ошибается с бэкхенда по линии по длине.

По сути, она вытащила финал на менталке.

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Ига впервые победила в Мадриде, и теперь у нее есть все крупнейшие трофеи на грунте – раньше она по два раза взяла Штутгарт и Рим и трижды стала чемпионкой «Ролан Гаррос».

А Соболенко зафиксировала возвращение на топ-уровень после мини-кризиса.

И высока вероятность, что их встреча в Мадриде останется лучшим матчем этого сезона.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Brunskill; East News /AP Photo/Bernat Armangue