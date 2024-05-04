Соболенко в Мадриде провела на корте почти 14 часов – больше, чем на любом турнире в карьере

уступила в борьбе за титул в Мадриде – 5:7, 6:4, 6:7(7).

На пути к финалу Соболенко проиграла 60 геймов – за всю историю турнира никто из финалисток не отдавал так много.

В Мадриде белоруска провела на корте почти 14 часов – больше, чем на любом другом турнире в карьере. Первые пять матчей в сумме длились 10 часов 38 минут. Финал – 3 часа 11 минут.

Предыдущий личный рекорд она установила в 2018-м в Истбурне – 11 часов 59 минут. Тогда Соболенко тоже проиграла в финале.