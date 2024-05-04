Соболенко в Мадриде провела на корте почти 14 часов – больше, чем на любом турнире в карьере

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко уступила Иге Швентек в борьбе за титул в Мадриде – 5:7, 6:4, 6:7(7).

На пути к финалу Соболенко проиграла 60 геймов – за всю историю турнира никто из финалисток не отдавал так много.

В Мадриде белоруска провела на корте почти 14 часов – больше, чем на любом другом турнире в карьере. Первые пять матчей в сумме длились 10 часов 38 минут. Финал – 3 часа 11 минут.

Предыдущий личный рекорд она установила в 2018-м в Истбурне – 11 часов 59 минут. Тогда Соболенко тоже проиграла в финале.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересно. По движению даже в конце финала она казалась свежее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий