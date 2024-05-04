Швентек отыграла у Соболенко три матчбола и стала самой молодой теннисисткой с 20 титулами с 2012-го

обыграла в финале в Мадриде – 7:5, 4:6, 7:6(7).

В решающем сете Швентек ушла со счета 1:3, при счете 5:6 она отыграла два матчбола на своей подаче, на тай-брейке – еще один.

Полька взяла реванш за прошлогоднее поражение в финале этого турнира. Общий счет в личных встречах стал 7:3 в ее пользу (4:1 на грунте).

Для 22-летней Швентек это 20-й титул на уровне (восьмой на грунте). Она самая молодая теннисистка с таким количеством титулов с 2012 года. Тогда свой 20-й турнир выиграла 22-летняя Каролин Возняцки.

В этом сезоне Швентек также победила в Дохе и Индиан-Уэллс. Теперь у нее девять титулов на уровне WTA 1000.

Кроме того, она продлила серию выигранных финалов до семи.