Швентек отыграла у Соболенко три матчбола и стала самой молодой теннисисткой с 20 титулами с 2012-го

Теги WTA Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек обыграла Арину Соболенко в финале в Мадриде – 7:5, 4:6, 7:6(7).

В решающем сете Швентек ушла со счета 1:3, при счете 5:6 она отыграла два матчбола на своей подаче, на тай-брейке – еще один.

Полька взяла реванш за прошлогоднее поражение в финале этого турнира. Общий счет в личных встречах стал 7:3 в ее пользу (4:1 на грунте).

Для 22-летней Швентек это 20-й титул на уровне WTA (восьмой на грунте). Она самая молодая теннисистка с таким количеством титулов с 2012 года. Тогда свой 20-й турнир выиграла 22-летняя Каролин Возняцки.

В этом сезоне Швентек также победила в Дохе и Индиан-Уэллс. Теперь у нее девять титулов на уровне WTA 1000.

Кроме того, она продлила серию выигранных финалов до семи.

33 комментария
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2 Штутгарта, 1 Мадрид, 2 Рима, 3 Ролан Гаррос. Королева грунта! И после сегодняшнего пусть кто-нибудь ещё попробует сказать что Ига не умеет играть под давлением и выигрывать тяжёлые матчи.
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Всех адекватных, добрых и светлых людей поздравляю с победой. Хоть с теннисного корта есть хорошие новости
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Мощный финал! Один розыгрыш все решил...
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Правда уровень титулов у Швентек и у Возняцки - небо и земля)
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Ответ justbored
А что такого прекрасного в дропшотах. Читерство в известной степени.
А что прекрасного в игре кто кого перестреляет? Смотреть на сильные удары с задней линии, я засыпаю быстро. А дропшот - один из самых красивых элементов тенниса. И как это назвать читерством, если это приобретенный элемент, а не эксплуататация своей природы, я не знаю.
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Это была битва. Ига ты просто великолепна и невероятна. С победой тебя!💖😍. Ты лучшая. Браво👏👏👏. Настоящая чемпионка👍👍☝😎.
+9
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Игу с титулом, молодчина!!!
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Ответ sedric
Вопрос тем, кто смотрел. Сколько раз за матч был исполнен слайс или дропшот?) Приблизительно.
Помню точно один довольно неплохой дроп от Арины , а пару слайсов от Иги ( может тоже один :))
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Ответ justbored
За дропшотами вам надо было на матч Самсоновой с Осакой. Каждый второй удар Людка был укоротом.
Я смотрел) Но вообще я люблю когда всего понемногу. Все в меру, и все в нужный момент. Правда, в нынешнем женском туре это редкость. Поэтому приходится низкий уровень игры прикрывать эмоциями и духом. Но даже здесь как-то все фальшиво...
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Пропустить матч Жирона Барселона и не пожалеть)))
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Ответ sedric
Соглашусь. Но как там пелось. Если б мне платили каждый раз, когда я смотрю матчи Швентек с Соболенко, я бы бомжевал возле трассы)
Хех. Я сам на них раньше финалов редко смотрю. Ну кроме тех случаев, когда они выпадают моим персональным фавориткам.
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Ответ justbored
Я как-то легко переживаю эти смены поколений. В ваше золотое время отдыхал от тенниса по большей части. Есть игроки за которыми наблюдать интересно, есть те, за просмотр которых нужно приплачивать)) Но выбор всегда есть.
Соглашусь. Но как там пелось. Если б мне платили каждый раз, когда я смотрю матчи Швентек с Соболенко, я бы бомжевал возле трассы)
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Ответ sedric
Ножи - это перебор, да. Вторая половина нулевых-10-е в этом плане самые крутые. А у мужчин теннисистов, которые способны вызвать подрыв гораздо больше, чем у женщин. И уровень выше, безусловно. Но он тоже в очень большом кризисе. Нынешний мужской тур уступает женскому 15-летней давности. Про мужской тур той поры и говорить нечего.
Я как-то легко переживаю эти смены поколений. В ваше золотое время отдыхал от тенниса по большей части. Есть игроки за которыми наблюдать интересно, есть те, за просмотр которых нужно приплачивать)) Но выбор всегда есть.
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Ответ sedric
Но оно какое-то фальшивое это напряжение. Т.е. создается только фанатами на ветке. А в отношении обеих, все очень нарочито вежливо, и не веришь обеим. Где те времена, когда теннисистки искренне ненавидели друг друга и не скрывали это?) Где то время, когда Шарапова обыгрывала Радваньску и кричала: "Домой! В Польшу!")
Ну я-то застал времена, когда в теннисисток ножами фанаты бросались (Селеш). Современный мужской мне всё равно скучнее кажется.
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Ответ justbored
Нет, ну я согласен, что по качеству собственно тенниса это было так себе зрелище. Держал внимание преимущественно за счёт внутреннего напряжения. Но и не прямо лупилово-лупилово.
Но оно какое-то фальшивое это напряжение. Т.е. создается только фанатами на ветке. А в отношении обеих, все очень нарочито вежливо, и не веришь обеим. Где те времена, когда теннисистки искренне ненавидели друг друга и не скрывали это?) Где то время, когда Шарапова обыгрывала Радваньску и кричала: "Домой! В Польшу!")
+1
0
+1
Ответ sedric
Я смотрел) Но вообще я люблю когда всего понемногу. Все в меру, и все в нужный момент. Правда, в нынешнем женском туре это редкость. Поэтому приходится низкий уровень игры прикрывать эмоциями и духом. Но даже здесь как-то все фальшиво...
Нет, ну я согласен, что по качеству собственно тенниса это было так себе зрелище. Держал внимание преимущественно за счёт внутреннего напряжения. Но и не прямо лупилово-лупилово.
+1
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+1
Ответ gukovog4@gmail.com
Комментарий удален модератором
-50 рублей у паренька
+3
-2
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Женский теннис начал сводиться к тому, в чьей половине сетки Рыбакина. В зависимости от покрытия кто-то из них троих в финале, плюс чудеса эквилибристики/стечение обстоятельств Коллинз/Саккари/Киз/Гауф/Костюк/Крейчикова/ххх
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Да, суперматч выдали! Спасибо обеим за доставленное удовольствие!
+5
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+1
Ответ sedric
А что прекрасного в игре кто кого перестреляет? Смотреть на сильные удары с задней линии, я засыпаю быстро. А дропшот - один из самых красивых элементов тенниса. И как это назвать читерством, если это приобретенный элемент, а не эксплуататация своей природы, я не знаю.
За дропшотами вам надо было на матч Самсоновой с Осакой. Каждый второй удар Людка был укоротом.
+1
-1
0
Ответ sedric
Вопрос тем, кто смотрел. Сколько раз за матч был исполнен слайс или дропшот?) Приблизительно.
ноль
+1
-1
0
Теннис был так себе, но спасибо за саспенс.
+2
-2
0
Ответ justbored
Ну я-то застал времена, когда в теннисисток ножами фанаты бросались (Селеш). Современный мужской мне всё равно скучнее кажется.
Ножи - это перебор, да. Вторая половина нулевых-10-е в этом плане самые крутые. А у мужчин теннисистов, которые способны вызвать подрыв гораздо больше, чем у женщин. И уровень выше, безусловно. Но он тоже в очень большом кризисе. Нынешний мужской тур уступает женскому 15-летней давности. Про мужской тур той поры и говорить нечего.
0
0
0
Вопрос тем, кто смотрел. Сколько раз за матч был исполнен слайс или дропшот?) Приблизительно.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Ответ sedric
Соглашусь. Но как там пелось. Если б мне платили каждый раз, когда я смотрю матчи Швентек с Соболенко, я бы бомжевал возле трассы)
Зато потом 10+ постов в каждй ветке...
"Я скакала за вами три дня, чтоб сказать, что вы мне безразличны..."
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Ответ Михаил Зюбин
Всё решила стабильная первая подача Полячки, к сожалению, в нужные моменты у Арины её не было...
Польки, Миша, Польки
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