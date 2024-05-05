Арина Соболенко: «В теннисе все происходит очень быстро – нам не хватает времени, чтобы расслабиться, развлечься или выпить»

Арина Соболенко ответила, что могла бы сделать по-другому в финале в Мадриде.

Накануне она уступила Иге Швентек 5:7, 6:4, 6:7(7).

– Если бы я знала ответ, то была бы здесь с трофеем. В таких матчах все решает несколько очков. Наверное, после брейка в третьем сете мне следовало больше сосредоточиться на подаче. Но дело не в том, что я допустила двойную. Она показала великолепный теннис. В важные моменты Ига играла немного лучше, вот и все.

– Сейчас вам легче или сложнее принимать это поражение?

– Думаю, сложнее, особенно когда вспоминаешь свои мысли на матчболах и о том, как ты играла. Все было очень близко, поэтому сложнее. Конкретно сейчас буду страдать один день – уже завтра я улетаю в Рим, так что быстро это забуду. В воскресенье мне исполнится 26 лет – надеюсь, у меня будет хорошее настроение.

Нелегко принять это поражение, но все же я выложилась на 100% и не проиграла совсем без шансов. Сегодня я отдала все силы и могу собой гордиться, а также надеяться, что в следующем году мне повезет.

– Следующий пункт назначения – Рим.

– У меня с утра ранний вылет, так что, наверное, не буду спать. Единственное, о чем я думаю, – это то, что я готова съесть пасту, пиццу и много мороженого. В теннисе все происходит очень быстро – нам не хватает времени, чтобы расслабиться, развлечься или выпить (смеется).

Рада, что я сеяная и пропускаю первый круг по bye. У меня будет пара дней на восстановление. Это один из моих любимых турниров и городов. Там отличная атмосфера, – сказала Соболенко на пресс-конференции.