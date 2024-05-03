Оже-Альяссим о предстоящем матче против Рублева: «Он стабилен, и именно поэтому снова играет в таком крупном финале»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альясим прокомментировал предстоящий финал против Андрея Рублева.

Они сыграют за титул «Мастерса» в Мадриде.

Счет их личных встреч – 4:1 в пользу россиянина.

«Мы всегда сражались с ним в трех сетах. Это всегда было очень интересно, даже в 2018-м, когда я был намного младше. Мы всегда боролись.

В этом году в Роттердаме я был близок к победе, у меня были матчболы. Надеюсь, в этот раз все сложится по моему сценарию. 

Он всегда сражается на полную и всегда включен в турнир. У игроков бывают взлеты и падения, но он стабилен. Именно поэтому он снова в таком крупном финале.

Он действительно это заслужил».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рублев впервые вошел в топ-10 рейтинга в октябре 2020 года и с тех пор за исключением 2х недель проведенным в статусе 11 ракетки мира стабильно стоял от 5 до 8 места уже как почти 4 года - что это, если не стабильность?!
+3
0
+3
Ответ Великий Алонсо
Мда. Повезло мочалке с сеткой, в финале неудачник Альясим вместо Синнера. Синнер бы истеричке пару геймов отдал бы.
как бы Вы тут не мычали, но ни ваш Синнер будет играть в финале, а Андрей Рублев!
А истеричка здесь только вы))захлопнитесь!
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий