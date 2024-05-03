Оже-Альяссим о предстоящем матче против Рублева: «Он стабилен, и именно поэтому снова играет в таком крупном финале»

Феликс Оже-Альясим прокомментировал предстоящий финал против Андрея Рублева.

Они сыграют за титул «Мастерса» в Мадриде.

Счет их личных встреч – 4:1 в пользу россиянина.

«Мы всегда сражались с ним в трех сетах. Это всегда было очень интересно, даже в 2018-м, когда я был намного младше. Мы всегда боролись.

В этом году в Роттердаме я был близок к победе, у меня были матчболы. Надеюсь, в этот раз все сложится по моему сценарию.

Он всегда сражается на полную и всегда включен в турнир. У игроков бывают взлеты и падения, но он стабилен. Именно поэтому он снова в таком крупном финале.

Он действительно это заслужил».