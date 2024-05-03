Рублев о выходе в финал в Мадриде: «Мне помог контроль над эмоциями»

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в Мадриде.

Россиянин выиграл в полуфинале со счетом 6:4, 6:3. В первом сете он отдал первую подачу, но тут же ее вернул.

«В начале я был очень зажатым, допускал легкие ошибки. Но это часть спорта, часть тенниса.

Когда он сделал брейк, я думал: «Это только начало, впереди длинный сет. Может быть, он тоже начнет не очень хорошо». И в первом гейме он в первых трех розыгрышах, по-моему, ни разу не попал первой подачей.

Мне удалось выиграть два очка, потом я хорошо провел брейк-пойнт, сравнял счет. И потом матч был равным».

Также Рублев рассказал, можно ли назвать психологическую устойчивость его главной чертой на этом турнире.

«Конечно. Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала».

В финале он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Иржи Лехечкой. Они оба не входят в топ-30, и Рублева спросили, нравится ли ему быть фаворитом.

«Я так на это не смотрю. Феликс был в топ-10, пропустил часть прошлого сезона, но сейчас он прибавляет. В нашем предыдущем матче я отыграл много матчболов. До этого он меня обыграл.

Лехечка в нашем предыдущем матче уничтожил меня в Индиан-Уэллс. Без шансов.

Я знаю, как они играют, и не смотрю на рейтинг. В теннисе нет смысла судить по рейтингу».

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8 комментариев
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Ну просто удовольствие получил, наблюдая за очередной победой Андрея! Так держать-впереди матч на титул👌
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Удачи Андрею! Повторюсь: "Спокойный Рубль титул должен брать..." ©
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Рублик сегодня просто кладезь мудрости
(одному полугреку неплохо бы поучиться))))
Удачи в финале!
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Отлично! Лучшее время для взятия Мастерса в Мадриде! Давай, Андрюша!!✊
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ну естетсвенно. Он так кричал вечно , столько тратил на крики сил что ясен пень подавать потом не оставалось энергии. Додумался наконец то
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Поздравляю Андрея с выходом в финал. Надо брать титул
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Нада выиграть Мастерс!!!Снять проклятие финалов.Удачи в финале!!!
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А в афобазоле нет запрещенных (как допинг) веществ?
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