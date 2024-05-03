Рублев о выходе в финал в Мадриде: «Мне помог контроль над эмоциями»
Андрей Рублев прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем в Мадриде.
Россиянин выиграл в полуфинале со счетом 6:4, 6:3. В первом сете он отдал первую подачу, но тут же ее вернул.
«В начале я был очень зажатым, допускал легкие ошибки. Но это часть спорта, часть тенниса.
Когда он сделал брейк, я думал: «Это только начало, впереди длинный сет. Может быть, он тоже начнет не очень хорошо». И в первом гейме он в первых трех розыгрышах, по-моему, ни разу не попал первой подачей.
Мне удалось выиграть два очка, потом я хорошо провел брейк-пойнт, сравнял счет. И потом матч был равным».
Также Рублев рассказал, можно ли назвать психологическую устойчивость его главной чертой на этом турнире.
«Конечно. Контроль над эмоциями помог мне добраться до финала».
В финале он сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Иржи Лехечкой. Они оба не входят в топ-30, и Рублева спросили, нравится ли ему быть фаворитом.
«Я так на это не смотрю. Феликс был в топ-10, пропустил часть прошлого сезона, но сейчас он прибавляет. В нашем предыдущем матче я отыграл много матчболов. До этого он меня обыграл.
Лехечка в нашем предыдущем матче уничтожил меня в Индиан-Уэллс. Без шансов.
Я знаю, как они играют, и не смотрю на рейтинг. В теннисе нет смысла судить по рейтингу».
(одному полугреку неплохо бы поучиться))))
Удачи в финале!