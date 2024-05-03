Оже-Альяссим провел только три полных матча до выхода в финал в Мадриде
Феликс Оже-Альяссим сыграл только три полных матча на пути к финалу на «Мастерсе» в Мадриде. Он стал первым игроком с таким результатом на турнире ATP 1000 с момента появления формата в 1990-м.
В первом круге Оже-Альяссим победил Йошихито Нишиоку – 4:6, 6:1, 6:4, во втором обыграл Адриана Маннарино – 6:0, 6:4. В третьем круге канадец победил Каспера Рууда со счетом 6:4, 7:5.
Во всех остальных матчах Оже-Альяссим проходил дальше на отказе: Якуб Меньшик снялся с матча третьего круга (6:1, 1:0), Янник Синнер отказался играть четвертьфинал. В полуфинале Иржи Лехечка снялся при счете 3:3 из-за травмы.
Во-первых, откуда-то взялись два третьих круга.) Во-вторых, в 4-м круге (а не в 3-м) Феликс обыграл Каспера Рууда, а не Хольгера Руне.
Исправьте, пожалуйста.
На ЮСО-2016 Иржи (тоже) Веселы снялся с матча с Новаком. Миша Южный снялся в 1м сете, а Тсонга - после 2х.
Ни к чему хорошему для Новака эта катавасия не привела.
Посмотрим, как оно сложится для арапчонка.
Это не так. Например, в 2008 году Джокович дошёл до финала мастерса в Риме, сыграв всего 2 полных матча.