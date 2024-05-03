Оже-Альяссим провел только три полных матча до выхода в финал в Мадриде

Феликс Оже-Альяссим сыграл только три полных матча на пути к финалу на «Мастерсе» в Мадриде. Он стал первым игроком с таким результатом на турнире ATP 1000 с момента появления формата в 1990-м.

В первом круге Оже-Альяссим победил Йошихито Нишиоку – 4:6, 6:1, 6:4, во втором обыграл Адриана Маннарино – 6:0, 6:4. В третьем круге канадец победил Каспера Рууда со счетом 6:4, 7:5.

Во всех остальных матчах Оже-Альяссим проходил дальше на отказе: Якуб Меньшик снялся с матча третьего круга (6:1, 1:0), Янник Синнер отказался играть четвертьфинал. В полуфинале Иржи Лехечка снялся при счете 3:3 из-за травмы.