Оже-Альяссим провел только три полных матча до выхода в финал в Мадриде

Теги ATP Mutua Madrid Open Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим сыграл только три полных матча на пути к финалу на «Мастерсе» в Мадриде. Он стал первым игроком с таким результатом на турнире ATP 1000 с момента появления формата в 1990-м.

В первом круге Оже-Альяссим победил Йошихито Нишиоку – 4:6, 6:1, 6:4, во втором обыграл Адриана Маннарино – 6:0, 6:4. В третьем круге канадец победил Каспера Рууда со счетом 6:4, 7:5.

Во всех остальных матчах Оже-Альяссим проходил дальше на отказе: Якуб Меньшик снялся с матча третьего круга (6:1, 1:0), Янник Синнер отказался играть четвертьфинал. В полуфинале Иржи Лехечка снялся при счете 3:3 из-за травмы.

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16 комментариев
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Обыграл Рууда в 4-ом круге. С Руне вообще не играл.
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На ошибки спортса пользователи уже реагируют как на погоду, с принятием) Всего-то три матча полноценных выиграл, и то побеждённых не смогли переписать!
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Шел май 24го года, люди все еще путали Рууда и Руне😆
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он 2 матча третьего круга играл?
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@Алёна Майорова Только он не Руне в третьем круге победил, а Каспера Рууда.
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Алена, у вас в тексте несколько фактологических ошибок.
Во-первых, откуда-то взялись два третьих круга.) Во-вторых, в 4-м круге (а не в 3-м) Феликс обыграл Каспера Рууда, а не Хольгера Руне.
Исправьте, пожалуйста.
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+3
Ответ S.Graf
Видели мы уже нечто подобное. На ЮСО-2016 Иржи (тоже) Веселы снялся с матча с Новаком. Миша Южный снялся в 1м сете, а Тсонга - после 2х. Ни к чему хорошему для Новака эта катавасия не привела. Посмотрим, как оно сложится для арапчонка.
Да понятно, что не в форме он будет в финале. На этой неделе, считай, не играл.
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не алзим, а ибн хаттаб какой-то!
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Призовые, от этого не пахнут...
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+1
Видели мы уже нечто подобное.
На ЮСО-2016 Иржи (тоже) Веселы снялся с матча с Новаком. Миша Южный снялся в 1м сете, а Тсонга - после 2х.
Ни к чему хорошему для Новака эта катавасия не привела.
Посмотрим, как оно сложится для арапчонка.
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Ха, ха)))
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Феликсу подфартило, лучше чем Касаткиной, посмотрим какой итог будет в финале)))
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Если Рублев не снимется в финале, то чуда не произойдет. Начиная с конца 2022 года Феликс в такой форме, что кроме как на 3х отказах финал мастерса было бы вообще не вариант. Но надеюсь, уверенности ему это придаст, в 2021м был претендентом на оч даже хороший уровень, но что-то пошло не так
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Если мне никто не изменяет, у самого Рублева разок был турнир, когда два соперника снялись
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"Феликс Оже-Альяссим сыграл только три полных матча на пути к финалу на «Мастерсе» в Мадриде. Он стал первым игроком с таким результатом на турнире ATP 1000 с момента появления формата в 1990-м."

Это не так. Например, в 2008 году Джокович дошёл до финала мастерса в Риме, сыграв всего 2 полных матча.
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Ответ Евгений Птицын
"Феликс Оже-Альяссим сыграл только три полных матча на пути к финалу на «Мастерсе» в Мадриде. Он стал первым игроком с таким результатом на турнире ATP 1000 с момента появления формата в 1990-м." Это не так. Например, в 2008 году Джокович дошёл до финала мастерса в Риме, сыграв всего 2 полных матча.
Хм. Ну в Риме-08 все же 6 матчей(5 матчей для топов) надо было сыграть для титула, а тут 7(6). Форматы чуть разные))
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