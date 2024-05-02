Директор турнира в Мадриде о критике от Жабер: «Мы всегда готовы помочь. Несправедливо говорить, что мы по-разному относимся к мужчинам и женщинам»

Теги Фелисиано Лопес ATP WTA Mutua Madrid Open Теннис

Директор турнира в Мадриде ответил на критику Онс Жабер.

По мнению туниски, организаторы по-разному относятся к мужчинам и женщинам. Она призвала уважать женский спорт.

«В прошлом году мы допустили несколько ошибок, которые не должны были произойти. И мы сделали выводы. Но мы были первым турниром, который стал выплачивать одинаковые призовые деньги женщинам и мужчинам. Поэтому, по-моему, несправедливо говорить, что мы по-разному относимся к мужчинам и женщинам.

Мы отлично справляемся с этой задачей. Я понимаю разочарование по поводу некоторых вопросов, потому что во время турнира может возникнуть много разных ситуаций с транспортом, с тренировками. Но мы стараемся относиться ко всем одинаково и всегда быть справедливыми. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться дальше.

Я должен признать, что в прошлом году были проблемы, например, ситуация с парным финалом. Мы извинились, двигаемся дальше, и все довольны. Мы проводим встречи с игроками WTA, ATP, всегда готовы помочь. И мне кажется, что самое важное – что мы двигаемся дальше и многое можем сделать в будущем», – сказал Фелисиано Лопес.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жабер хочет призовые больше чем у Джоковича? Мечтать не вредно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий