Директор турнира в Мадриде о критике от Жабер: «Мы всегда готовы помочь. Несправедливо говорить, что мы по-разному относимся к мужчинам и женщинам»

Директор турнира в Мадриде ответил на критику Онс Жабер.

По мнению туниски, организаторы по-разному относятся к мужчинам и женщинам. Она призвала уважать женский спорт.

«В прошлом году мы допустили несколько ошибок, которые не должны были произойти. И мы сделали выводы. Но мы были первым турниром, который стал выплачивать одинаковые призовые деньги женщинам и мужчинам. Поэтому, по-моему, несправедливо говорить, что мы по-разному относимся к мужчинам и женщинам.

Мы отлично справляемся с этой задачей. Я понимаю разочарование по поводу некоторых вопросов, потому что во время турнира может возникнуть много разных ситуаций с транспортом, с тренировками. Но мы стараемся относиться ко всем одинаково и всегда быть справедливыми. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться дальше.

Я должен признать, что в прошлом году были проблемы, например, ситуация с парным финалом. Мы извинились, двигаемся дальше, и все довольны. Мы проводим встречи с игроками WTA, ATP, всегда готовы помочь. И мне кажется, что самое важное – что мы двигаемся дальше и многое можем сделать в будущем», – сказал Фелисиано Лопес.