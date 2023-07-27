Лопес отказался объяснить, почему парницам не дали сказать речь после финала в Мадриде: «За это решение попросили прощения, и остается только двигаться вперед»

Фелисиано Лопес отказался назвать причины, по которым чемпионкам и финалисткам парного турнира в Мадриде не дали сказать речь на церемонии награждения.

«Было принято решение... Я не буду вдаваться в подробности, но было принято решение, за которое генеральный директор турнира и сам турнир уже принесли извинения. По причинам, которые мы не будем сейчас подробно разбирать. Это уже произошло. Это решение было принято ошибочно, за него попросили прощения, и теперь остается только двигаться вперед», – сказал директор турнира.

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