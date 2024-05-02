Онс Жабер: «На турнире в Мадриде совершенно разное отношение к женщинам и мужчинам. Нужно больше уважать женщин и нашу игру»

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Онс Жабер Теннис

Онс Жабер раскритиковала предвзятое отношение к женскому спорту.

В частности ей не понравилось, что к мужчинам и женщинам по-разному относятся на турнире в Мадриде.

«Я горжусь тем, что я женщина, играющая в теннис.

Нам предстоит пройти долгий путь, особенно здесь, в Мадриде, в Риме, в Европе в целом. Мне кажется, что нужно больше уважать женщин и нашу игру.

Как и во многих других ситуациях, здесь совершенно разное отношение к женщинам и мужчинам, и мы это чувствуем. Возможно, люди со стороны этого не видят.

Я из тех, кто не хочет молчать. Мне очень нравится смотреть женский теннис и женский спорт в целом. Мне кажется, мы заслуживаем большего. Нет такого, что мы не прилагаем никаких усилий и просим больше, чем заслуживаем, точно нет.

Женский теннис прошел долгий путь. Я очень благодарна Билли Джин Кинг и всем остальным женщинам, которые упорно боролись: Серене, Марии, всем. Они стремятся наилучшим образом представлять наш вид спорта. Я считаю, что многие теннисистки должны быть в курсе и понимать, что происходит на самом деле.

Иногда мне кажется, что дело не только в деньгах, но и в уважении, потому что порой – и я уже много раз об этом говорила – люди судят о женском теннисе, не посмотрев ни одного матча. И меня это бесит.

Или, например, кто-то предлагает посмотреть футбол. Какой футбол? Мужской? Женский? Я сама в детстве просто включала телевизор со словами: «Давайте посмотрим футбол, Роналду, то-то и то-то».

Во-первых, у нас нет возможности смотреть много женского спорта в целом, и, хотя сейчас ситуация меняется, я считаю, что в 2024 году нам нужно больше. Включая телевизор, я не хочу читать «Женский чемпионат мира по футболу». Может, тогда будем говорить и «Мужской чемпионат мира по футболу»? Такие мелочи имеют значение.

Как женщина, играющая в теннис, я хочу вдохновлять новое поколение. И, например, здесь, в Испании, я бы с удовольствием пошла в отель, включила телевизор и посмотрела женский теннисный матч. Но я так и не увидела ни одного женского матча. Конечно, я понимаю, что играет много мужчин-испанцев, но хотя бы один матч? Они даже испанок не показывают.

Меня это очень расстраивает. Как можно вдохновлять молодых девушек, если не показывают ни одного матча? А потом говорят: «Мужской теннис лучше».

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6 комментариев
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ну, кстати, если сравнивать мужской и женский варианты любого спорта, то женский теннис чуть ли не ближе всего к равенству и точно лучше всего по деньгам

ну, а в контексте всё равно остающейся разницы берём по десять рандомных матчей с мужской и женской стороны (при сопоставимом рейтинге) и считаем ну хотя бы просто суммарное число анфорсов, и ответ резко становится ясен
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Может с Туниса начать?
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я считаю что всех великих женских теннисисток, проигравших старшекласснице андреевой, нужно лишить права голоса лет на 10
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В полку Репин прибыло
Может стоит Онс включить специализированные спорт каналы и она увидит что женский теннис показывают и показывают немало . Взять тот же Eurosport
Гендерное описание должно присутствовать ( женский теннис , мужской теннис) .
Это описание ( которое ее так цепляет ) прежде всего нужно для зрителя . Я как зритель сам решаю по вывеске для себя -смотреть или нет
Играйте лучше, выдавайте больше зрелища, будут выше рейтинги будут и больше трансляций
Дискриминации чаще у кого-то в голове чем в реальной жизни
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Ну хоть где-то объективное отношение к женскому теннису:)
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Господи, Жабер накатала огромную простыню, а что сказать то хотела? За весь пост я так и не увидел, в чем организаторы Мадрида провинились перед ней. Не показывают матчи по тв, так это не к турниру претензии. Это решение правообладателей, кого им показывать, а кого нет. И если вы им не интересны, они вас не будут показывать. Серену и Шарапову показывали, потому что они были интересны.
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