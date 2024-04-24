7 лучших теннисисток без побед на «Больших шлемах»

В XXI веке на «Больших шлемах» побеждали 34 теннисистки с совершенно разными историями. Серена Уильямс доминировала почти 20 лет, а Эмма Радукану выстрелила из квалификации, не имея опыта в туре. Мария Шарапова переоткрыла себя на грунте, а Наоми Осака с ним не договорилась.

Есть топы, которые на равных боролись с чемпионками, но не выиграли титул.

Сказать, что у них вообще нет побед на «Шлемах», было бы неправдой. Динара Сафина – чемпионка парного US Open, Елена Янкович взяла «Уимблдон» в миксте, а Вера Звонарева – мультишлемница в обоих разрядах. Но шансы в одиночке они не использовали.

Каролина Плишкова, которой мешает психологический барьер

Лучший рейтинг: 1

Титулов WTA: 17

Лучший результат на ТБШ: финалы US Open-2016 и «Уимблдона»-2021

Каролину Плишкову лучшей действующей теннисисткой, никогда не побеждавшей на «Шлемах», считает легенда Мартина Навратилова.

Когда Плишкова выходила на пик и показывала на «Шлемах» максимум, соперницы все равно оказывались на шаг впереди. На US Open-2016 она прошла Серену Уильямс, но не справилась с Анжелик Кербер, набравшей лучшую форму в карьере. В полуфинале «Ролан Гаррос»-2017 Плишкова не смогла перебить фаворитку турнира Симону Халеп, а в полуфинале Australian Open-2019 – будущую чемпионку Наоми Осаку.

В 2017-м Каролина восемь недель пробыла первой ракеткой мира. Для нее стабильность важнее громких побед, но эта же стабильность порождает высокие ожидания, которые давят на крупных турнирах. По мнению Плишковой, теннисисткам, внезапно побеждающим на «Шлемах», легче, чем многолетним фавориткам из топа рейтинга, от которых постоянно требуют титулов.

«Я поняла, что, даже если не возьму «Большой шлем», есть девушки, которые побеждают на одном турнире, а потом больше ничего не выигрывают – они даже не входят в топ-10, не могут удержаться на уровне, – колко сказала Плишкова в 2021-м. – Честно говоря, я не знаю, что лучше. С возрастом я стала больше ценить тот уровень, на котором мне удалось удержаться».

Тем не менее перед сезоном-2021 Плишкова пригласила в команду тренера Сашу Баина, который прямо заявил, что цель сотрудничества – «Шлем». Баин был уверен, что Плишковой мешает психологический барьер, и хвалил ее за то, что она готова спокойно говорить на неудобные темы. Еще он хотел придумать Б на случаи, когда дает сбой ее силовой теннис.

Баин и Плишкова сработались, и, несмотря на турбулентное начало сезона, Каролина вышла в первый за пять лет финал «Шлема» – на «Уимблдоне». Впервые за девять лет борьба за трофей Винус Роузуотер растянулась на три сета, но все решил первый же гейм на подаче Плишковой в решающем, взяв который, австралийка уверенно пошла к победе.

В конце года Плишкова получила первую в карьере серьезную травму: упала на тренировке и сломала руку. Она пропустила австралийскую серию, а вернувшись, мучилась и не могла найти игру. После неудачной защиты уимблдонского финала она рассталась с Баиным и сменила тренера по физподготовке. «Мне показалось, что мы стоим на месте. Я из тех игроков, которые стараются искать решения, разные стратегии, а не просто оставаться на прежнем пути», – объяснила Каролина.

На первом «Шлеме» без Баина – US Open – Плишкова вышла в четвертьфинал. В межсезонье он вернулся в ее команду и остался еще на семь месяцев, а потом они расстались окончательно.

Сейчас Плишкова стоит за пределами топ-50 и за последние четыре «Шлема» выиграла один матч. Но в феврале она внезапно выдала безумную серию: выиграла восемь матчей за восемь дней.

«Тюремное заключение отца мне помогло». Как Плишкова шла к вершине

Онс Жабер, для которой «Шлем» теперь больше, чем титул

Лучший рейтинг: 2

Титулов WTA: 5

Лучший результат на ТБШ: финалы «Уимблдона» (2022 и 2023) и US Open-2022

За общительность и позитивный настрой Онс Жабер называют «министром счастья». Прозвище дали болельщики из Туниса, и пресса охотно его подхватила, когда Жабер поднялась в топ.

На US Open-2014 за пару дней до 20-летия 166-я ракетка мира впервые сыграла в основной сетке «Большого шлема». Через восемь лет она вышла в финал «Уимблдона» в статусе второй ракетки мира и была в одном сете от титула. Она проиграла Елене Рыбакиной, которая была на пути в «большую тройку» постпандемийного женского тенниса.

Спустя два месяца Онс вышла в финал US Open на Игу Швентек, недавно выигравшую 37 матчей подряд подряд и настроенную взять свой первый негрунтовый «Шлем». Матч закончился в двух сетах.

В феврале 2023-го туниска объявила, что сделает небольшую операцию на колене. Только год спустя она призналась, что у нее были проблемы посерьезнее. После поражения во втором круге Australian Open Жабер посинела и с трудом дышала: увеличенный легочный узел перекрыл дыхательные пути и не давал поступать кислороду.

Она вернулась в тур через пять недель после операции. «Впервые в жизни мне пришлось поставить себя выше всех, свое здоровье выше всех. Мне кажется, за свою карьеру я нечасто так поступала», – вспоминала Жабер.

Третий финал был на «Уимблдоне»-2023. Неудивительно: подрезки и дропшоты Онс часто ставят соперниц в тупик и особенно эффективно работают на траве. Казалось, что в этот раз все сложилось: Жабер выбила четырех победительниц «Шлемов» подряд: прошла Бьянку Андрееску и Петру Квитову, взяла реванш у Рыбакиной и отыграла сет и брейк у №2 Арины Соболенко. Ее соперницей по финалу стала 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова, у которой туниска выиграла половину предыдущих матчей. В обоих сетах Жабер вела с брейком, но упустила преимущество.

На церемонии награждения она заплакала. «Увидев ее, я тоже начал плакать, – рассказал потом муж Вондроушовой. – Онс очень приветливая. У нее доброе сердце, она очень дружелюбна с соперницами и даже со мной. Мне было очень грустно, потому что она заслуживает победы на «Большом шлеме». Однажды она этого добьется».

Сейчас Жабер придает «Шлемам» особое значение: после победы она хотела взять паузу и родить ребенка. Из-за напряжения в день финала у нее случилась паническая атака. «Мечта рассыпалась. Меня преследовал страх, – объяснила Онс. – Это было самое тяжелое поражение в моей карьере, потому что оно опустошило меня эмоционально: вместе с трофеем «Уимблдона» испарилась и мысль о ребенке».

В конце прошлого сезона Жабер спросили о желаниях на 2024-й. Она загадала выиграть «Уимблдон» и чтобы не болело колено.

Пока травма дает о себе знать, а частые поражения давят психологически. Онс оценивает свою форму примерно на 80% и черпает силы в нестандартной философии: «Травмы – это враги, поэтому их надо держать поближе».

Боролась с лишним весом и талантом больше 10 лет – а теперь Онс Жабер на обложке Vogue и во втором финале «Уимблдона» подряд

Вера Звонарева, выигравшая парный «Шлем» и в 22, и в 36

Лучший рейтинг: 2

Титулов WTA: 12

Лучший результат на ТБШ: финалы «Уимблдона» и US Open-2010

Крупнейший одиночный титул Вера Звонарева выиграла в 2009-м в Индиан-Уэллс. К тому моменту она уже давно претендовала на статусный трофей: стабильно стояла в десятке, поучаствовала в великом пекинском пьедестале 2008-го, выиграв бронзу, и взяла парный US Open-2006 вместе с Натали Деши.

Позднее в 2009-м пришлось сделать операцию на голеностопе и пропустить почти весь грунтовый сезон, но Звонарева восстановилась и в следующем году вышла в два финала «Шлемов».

Она не была фавориткой ни против Серены на «Уимблдоне», ни против Ким Клейстерс на US Open. По ходу дебютного финала эмоциональная в ту пору Звонарева нервничала, во втором сете сломала ракетку, а еще через гейм накричала на саму себя из-за двух невынужденных ошибок. Матч с бельгийкой тоже не задался и продлился всего 59 минут. «Она не давала мне шанса войти в игру, – сказала Звонарева. – Но и физически сегодня она была намного лучше».

Но пять финалов и титул в том году привели Звонареву на вторую строчку в рейтинге.

После ярких 2010-го и 2011-го ее серьезно забеспокоило плечо. В 2012-м она выиграла парный Australian Open, а потом пропустила полсезона и в итоге перенесла операцию, после которой требовался почти год реабилитации. «Я пыталась вернуться на корт, но не могла подавать даже в полскорости. Ахилл тоже болел, так что двигаться было трудно», – вспоминает Звонарева. Параллельно с восстановлением она окончила Дипломатическую академиюю и защитила диплом по мировой экономике.

Возобновив выступления, Звонарева не показывала прежний уровень, мучилась из-за плеча и спины и в итоге сделала перерыв в карьере. В 2016-м она родила дочь Эвелину и периодически комментировала на ТВ. «В какой-то момент я начала скучать по теннису, – говорит Звонарева. – Травмы не так беспокоили, и я думала, что буду тренироваться для себя. Не думала, что вернусь на профессиональный уровень, но получала от тенниса такое удовольствие, что решила бросить себе вызов».

Сейчас Звонарева не смотрит на рейтинг и играет ради любви к теннису. На US Open-2020 они с Лаурой Зигемунд сенсационно забрали парный титул, обыграв три сеяные пары, в том числе прошлогодних чемпионок Арину Соболенко и Элизу Мертенс. Сенсация не только в том, что между первой и второй победой Звонаревой в Нью-Йорке прошло 14 лет, но и в том, что это был ее первый совместный турнир с Зигемунд.

В 2021-м Звонарева перенесла седьмую операцию, снова вернулась и продолжила показывать результаты в паре. В прошлом сезоне вместе с Зигемунд она взяла три титула и в последний момент отобралась на итоговый, выиграв турнир фактически в день окончания чемпионской гонки. Сам итоговый они тоже выиграли. Так Звонарева спустя 17 лет вернулась в топ-10 в паре.

Сейчас она не ставит себе никаких рамок: «Загадывать, сколько я буду играть, пока не могу: играю от недели к неделе. И когда понимаю, что нужно провести больше времени с семьей, просто беру паузу и провожу больше времени с ними. Я уже не в том возрасте, когда мне нужно постоянно играть».

Вера Звонарева – секретная легенда нашего тенниса. Ей не покорился одиночный «Шлем», но она взяла второй US Open в паре

Елена Дементьева, исполнившая олимпийскую мечту

Лучший рейтинг: 3

Титулов WTA: 16

Лучший результат на ТБШ: финалы «Ролан Гаррос»-2004 и US Open-2004

Елена Дементьева никогда не считала победу на «Большом шлеме» вершиной теннисной карьеры. Она раз за разом говорила, что для нее в приоритете Олимпиада. «Я выросла на Олимпийских играх. Дома смотрели все Олимпиады, – объясняла мечту о золоте Дементьева. – В спорте у меня никогда не было более высокой цели. Когда в Афинах проиграла в первом круге и одиночку, и пару, это был единственный момент в карьере, когда я сказала, что больше играть не буду. Все было на кону».

В том же 2004-м, когда Дементьева эмоционально отреагировала на олимпийскую неудачу, она дошла до финалов «Ролан Гаррос» и US Open, где проиграла Анастасии Мыскиной и Светлане Кузнецовой. Дементьева обладала прекрасными форхендом и бэкхендом, уверенно играла на задней линии, но в решающий момент ее подводила подача. В парижском финале она сделала 10 двойных и кричала: «Я не могу больше так подавать».

Финал против Кузнецовой получился более упорным, но Дементьева уже потратила силы в трехсетовиках против Веры Звонаревой, Амели Моресмо и Дженнифер Каприати, а Кузнецовой в тот день просто не было равных. «Мне кажется, Света была просто блестяще готова. Это был пик ее формы», – рассказывала Дементьева уже после завершения карьеры.

За следующие три сезона Дементьева выиграла четыре титула, помогла сборной впервые победить в Кубке Федерации и перенесла стрессовый перелом ребер, после которого на год выпала из топ-10.

Олимпийский год она начала 11-й, а в Пекин приехала уже седьмой. Все турниры перед главным считались, можно сказать, подготовительными. В борьбе за золото Дементьевой пришлось остановить Каролин Возняцки, Звонареву и супертопов Серену и Динару Сафину, которым она уступала в личке. «Я вообще не могу поверить, что это случилось, – со слезами сказала Дементьева в первые минуты после матчбола. – Я думаю, я никогда в это не поверю, потому что всю жизнь мечтать и представить, что ты олимпийская чемпионка, – это невозможно. У меня такое ощущение, что я сейчас абсолютно счастлива. Жизнь удалась!»

После Олимпиады Дементьева сказала, что теперь нацелена выиграть «Шлем» и стать №1. Она еще четырежды доходила до полуфинала «Шлемов», последний раз – на «Ролан Гаррос»-2010, где со второго круга играла на обезболивающих из-за надрыва икроножной мышцы. Закончить матч против будущей чемпионки Франчески Скьявоне она не смогла. Как выяснилось позже, еще в начале того сезона Дементьева приняла решение завершить карьеру.

Она ушла в 29 лет, назвав этот возраст «почтенным для тенниса». Разумеется, после карьеры ее спрашивали о проигранных финалах. «У меня не было синдрома «вечно второй», – ответила Дементьева. – Победа на Олимпиаде в Пекине – это то достижение, которое дает мне право гордиться собой. По-моему, это даже больше, чем победа на турнире «Большого шлема», потому что ты выигрываешь медали не только для себя, но и для страны».

Елена Дементьева – великая. Всю карьеру шла к золоту Олимпиады, снималась в клипе Николаева, ушла на пике под слезы коллег

Динара Сафина, закончившая в 25 из-за хронической травмы

Лучший рейтинг: 1

Титулов WTA: 12

Лучший результат на ТБШ: финалы «Ролан Гаррос» (2008, 2009) и Australian Open-2009

Динара Сафина закрепилась в теннисной элите, когда выиграла турнир в Берлине, выбив Жюстин Энен и Серену. Победная серия на грунте продлилась 12 матчей и прервалась в финале «Ролан Гаррос», где долгожданный титул взяла Ана Иванович.

Еще через полтора месяца началась 15-матчевая победная серия Сафиной на харде, которая тоже прервалась в финале, но уже олимпийском. В Пекине она провела три матча за сутки, и на главную битву уже не хватило сил. В том сезоне Сафина собрала коллекцию побед над первыми ракетками мира: в Берлине – над Энен, на «Ролан Гаррос» – над Марией Шараповой, на Олимпиаде – над Еленой Янкович.

Второй раз Сафина сыграла в финале «Шлема» на Australian Open-2009, но ей не оставила шансов Серена. Следующая попытка была в Париже, куда она приехала первой ракеткой мира с финалом Штутгарта и 10 победами подряд в Мадриде и Риме.

За первые четыре круга «Ролан Гаррос» она отдала всего пять геймов. Но финалы «Шлемов» – особый теннисный жанр, и Сафина не справилась с нервами, закончив матч против Светланы Кузнецовой двойной ошибкой. «Я победила сама себя, – констатировала Сафина. – Мне нужно научиться расслабляться, когда я выхожу в финал «Шлема», и просто играть в свою обычную игру».

Несколько лет назад в интервью Sports Сафина рассказала, что и сейчас жалеет не о том, что так и не взяла титул, а о том, что не показала в финалах желаемый уровень.

Во времена лидерства в рейтинге она признавалась, что всегда мечтала стать знаменитой, но не ожидала, каким давлением это обернется. На каждой второй пресс-конференции ее спрашивали о «Больших шлемах». «Можно выиграть «Большой шлем», но не стать №1, и тогда тебя будут спрашивать: «Почему ты не №1?» – иронизировала Сафина.

Она пробыла №1 с апреля по октябрь 2009-го, но закончить год первой не смогла. Для этого нужно было успешно выступить на итоговом, а она снялась по ходу первого матча из-за воспаления в спине. «Я играла с болью и на уколах последние три месяца. Но так как я боролась за первую строчку по итогам сезона, я вынуждена была терпеть. Однако мое тело сдалось», – сказала Сафина и пообещала, что не будет играть, пока не уйдет боль. Операция была не нужна – только продолжительный отдых.

Казалось, что она пропустит старт следующего сезона, чтобы вылечить спину, но она вернулась уже в январе и в первом же матче обыграла 10-ю ракетку мира Агнешку Радванску. Australian Open тоже начался успешно – с трех двухсетовых побед. В четвертом круге боль в спине стала нестерпимой, и Сафина снялась. До конца сезона она играла с перерывами, поэтому летом выпала из топ-10, а осенью – из топ-50.

Сезон-2011 закончился для Сафиной на турнире в Мадриде, после которого она взяла паузу на неопределенный период. Она начала получать юридическое образование и не скучала по теннису, потому что в памяти слишком сильно засела боль до звездочек в глазах.

Сафина до последнего надеялась, что состояние спины улучшится, но в 2014-м уже официально объявила о завершении карьеры, объяснив решение так: «Я думала, что буду играть до 30 лет, а потом уйду. Но тут наступает момент – мне 25, и я просыпаюсь и понимаю, что больше так не могу. Не могу страдать».

Со временем Сафина поделилась, что хроническая травма спины не единственная проблема: она «эмоционально выдохлась», и после карьеры ее буквально тошнило от тренировок на корте. На усталость от тенниса наложилось расстройство пищевого поведения.

Сейчас Сафина хочет помогать молодым теннисистам добиваться успеха, не повторяя ее ошибок.

Пронзительное интервью Динары Сафиной – о ненужности русскому теннису, тошноте от игры и (не)накачанных губах

Елена Янкович, официально не завершившая карьеру

Лучший рейтинг: 1

Титулов WTA: 15

Лучший результат на ТБШ: финал US Open-2008

Лучшим сезоном в карьере Елены Янкович однозначно стал 2008-й. Полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос», четыре титула, в том числе три подряд, 12 побед над топ-10 и лидерство в рейтинге, о котором она мечтала с детства. «Быть лучшей в мире значит быть на вершине много лет, а «Большой шлем» может выиграть теннисистка, занимающая 50-е или 100-е место в мире», – считает Янкович. Она не стремилась никому ничего доказать и относилась к «Шлемам» спокойно, говоря, что остаться без такого титула – это не конец света.

Ближе всего к победе Янкович подобралась на US Open-2008. По дороге к финалу она прошла Каролин Возняцки и Елену Дементьеву, но дальше ждала Серена. У Янкович было четыре сетбола, чтобы перевести матч в решающий сет, но она их не реализовала, упустив последний двойной ошибкой. После матча сербку спросили, что в выступлении ее порадовало. Она рассмеялась: «Не знаю что, я же проиграла. Знаете, когда проигрываешь, это не очень приятно».

После суперуспешного года Янкович активно начала работать в тренажерном зале. В межсезонье она нарастила мышечную массу и стала хуже двигаться по корту, потеряв одно из главных оружий. «Постепенно вся моя игра начала рассыпаться, и я стала терять уверенность в себе. Я проигрывала соперницам, которых должна была обыгрывать», – жаловалось Янкович. Со временем она пришла в комфортную форму, сбросив семь килограммов, но с тренером по физподготовке Пэтом Этчеберри все-таки рассталась.

На «Ролан Гаррос»-2010 она дошла до полуфинала, но разгромно проиграла Саманте Стосур. Больше таких результатов на «Шлемах» она не показывала.

В 2014-м у Янкович начались проблемы со спиной. Через три года она сделала операцию и анонсировала перерыв в карьере: «Меня уже давно мучают травмы – я хочу играть, но физически не могу довести матч до конца. Я люблю теннис, и я бы уже ушла, если бы дело обстояло иначе». В тур она уже не вернулась. Официально о завершении карьеры Елена не объявила, но уже больше шести лет у нее совсем другая жизнь.

Сербка тщательно оберегает личное, но известно, что в 2021-м она родила дочь. Интервью она тоже почти не дает. «Сейчас мне нравится спокойствие, и я не хочу быть в центре внимания. Где я ем, что пью и куда путешествую – это мое личное дело», – просто объясняет Елена.

Когда-то Елена Янкович меняла белье на корте, несла свет и радость и просила не снимать задницу

Агнешка Радванска, запомнившаяся невероятными ударами

Лучший рейтинг: 2

Титулов WTA: 20

Лучший результат на ТБШ: финал «Уимблдона»-2012

Агнешка Радванска генерировала хайлайты каждому турниру, в котором участвовала, а у ее нереального удара с разворота уже больше 4 миллионов просмотров. Чтобы компенсировать недостаток мощи, она играла изобретательно. Коронка Радванской – удар из полуприседа, который получался уже рефлекторно. Полька пять раз подряд получала ежегодную награду WTA в номинации «Удар года», не говоря уже об «Ударах месяца».

Прорывным «Шлемом» для Радванской стал «Уимблдон»-2012, до которого она проиграла все пять четвертьфиналов.

Единственный подготовительный матч на траве она в том году проиграла №40 Цветане Пиронковой, но на «Уимблдоне» повезло с жеребьевкой, и три ее соперницы были из-за пределов топ-100. №79 Елену Веснину она тоже разгромила, и первые проблемы возникли в трехсетовом четвертьфинале против №19 Марии Кириленко. В полуфинале Радванска в двух сетах победила №8 Анжелик Кербер и вышла на Серену.

В сюжет финала вмешался дождь: перерыв после первого сета, который американка выиграла 6:1, растянулся на 20 минут. «Когда я выходила на корт во второй раз, мне казалось, что это обычный матч. Уже не было ощущения, что это финал, поэтому не было такого сильного давления», – сказала полька после матча. Радванска обрела уверенность, Серена начала ошибаться, и Агнешка выиграла второй сет 7:5.

К тому моменту Серена не побеждала на «Шлемах» уже два года, из которых год пропустила из-за травмы ног и легочной эмболии . Она не готова была отдать и этот титул. Радванска не играла плохо – просто не могла ничего противопоставить мощи американки. На старте решающего сета Серена подала четыре эйса подряд, и после этого Радванска не взяла ни гейма – 2:6. Вместе с победой она упустила шанс возглавить рейтинг.

В 2015-м Радванска первой в истории взяла итоговый турнир, проиграв первые два матча на групповом этапе. Она весь сезон не обыгрывала соперниц из топ-5, но в Сингапуре одну за другой обыграла №2 Симону Халеп, №3 Гарбинье Мугурусу и №5 Петру Квитову. В финале против Квитовой Агнешка ушла с 0:2 в решающем сете.

Ее последним удачным сезоном в туре стал 2016-й. В следующем году Радванска сменила ракетку и, как в свое время Янкович, решила нарастить мышечную массу, но начала некомфортно чувствовать себя на корте. Кроме того, ее беспокоила травма двух пальцев на правой ноге и вирусные заболевания. Перед US Open она выпала из топ-10 и больше туда не поднималась.

После сезона-2018 Радванска завершила карьеру из-за проблем с ногой. «Левая стопа настолько убита бегом и постоянными остановками, что она больше не работает. Все опухает, иногда я ночью просыпаюсь от судорог», – рассказала полька. Лечение не помогало, и операция тоже не могла решить проблему.

Закончив со спортом, Радванска занялась собственным отелем в Кракове, поучаствовала в польских «Танцах со звездами» и записала песню в дуэте с Возняцки. В 2020-м полька родила сына.

Главная волшебница тенниса ушла в 29 лет. Она убила ноги, но так и не взяла «Шлем»

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Al Bello, A. Messerschmidt, Clive Brunskill, Chris McGrath