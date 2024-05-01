Рыбакина о Надале: «Надеюсь, что на «Ролан Гаррос» он тоже сможет показать хороший теннис»

Елена Рыбакина прокомментировала игру Рафаэля Надаля.

– Вчера Рафаэль Надаль провел последнюю игру здесь, в Мадриде, и она была очень эмоциональной. Смотрели ли вы его матчи?

– Я немного посмотрела, но потом легла спать. Не досмотрела до конца.

Потрясающе видеть, как он играет. Очень жаль, потому что, конечно, хочется, чтобы он играл еще много лет (улыбается). Но у него была отличная карьера. Он такая легенда, и так много молодых игроков равняются на него.

Так что я думаю, что это здорово, что он играет здесь. Надеюсь, что на «Ролан Гаррос» он тоже сможет показать хороший теннис. Посмотрим. Всегда здорово видеть его на корте».

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался