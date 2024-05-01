Надаль попрощался с Мадридом 🥹 Все рыдали, а он улыбался

Рафаэль Надаль рассудительный настолько же, насколько великий. Он не говорит глупости, не совершает импульсивных поступков, крайне редко горячится. Вот и в этот раз он впервые за два года приехал на «Мастерс» в Мадрид и всю неделю корректировал ожидания тех, кто по старой памяти привык, что на грунте он не проигрывает.

Если бы «Ролан Гаррос» начинался сейчас, я бы с него снялся, говорил он перед стартом турнира про самочувствие. Если обыграю де Минаура, очень удивлюсь, говорил он перед вторым кругом. Игра проблескивает, но стабильность подводит, говорил он перед третьим. Это все, конечно, не помогало – и с каждым выигранным матчем от короля грунта ждали все больше, вспоминая, как он не раз возвращался после тяжелых травм, как он брал «Ролан Гаррос» с замороженной ногой, как он умеет делать невозможное.

Но Надаль, который делал невозможное, и нынешний Надаль – это все-таки разные люди. Да, во втором круге Мадрида он взял реванш у Алекса де Минаура за поражение неделей раньше в Барселоне – но в следующем раунде ввязался в длинный матч с Педро Качином, до этого турнира проигравшим 15 матчей подряд, а сегодня проиграл не большому любителю грунта Иржи Лехечке.

Надаль, побеждавший в Мадриде рекордные пять раз – в тинейджерстве, в 20+ и в 30+, – провел последний профессиональный матч на домашнем «Мастерсе» и, вероятно, в Испании. В нем он боролся так же, как всегда – изо всех сил:

А когда проиграл, как обычно спокойно принял, что соперник был лучше.

12-тысячный стадион расстроился, что их герой покидает турнир, но был рад присутствовать при историческом моменте – прощании величайшего теннисиста Испании с главным испанским турниром.

Под скандирование трибун над кортом спустили баннеры с пятью чемпионскими портретами Надаля, из которых складывалось «Спасибо, Рафа».

Ему вручили памятный знак,

а в ложе рыдали его мама, сестра и жена.

Сам Надаль хоть и был растроган, речь начал с того, что разрядил обстановку: «Это все шутка, я вернусь в следующем году».

«Спасибо всем, кто помогал мне по ходу карьеры, – продолжил он. – Это подарок, которым я наслаждался 21 год. Мадрид для меня был важнее «Больших шлемов», эмоции отсюда останутся со мной навсегда. Мне повезло, что я смог сделать свое хобби профессией и преуспеть в ней. Это большая удача, и о большем я и просить не могу.

Это момент, про который ты знаешь, что он настанет, но все равно это тяжело. Жизнь и мой организм уже давно давали мне понять. Но я хотел попрощаться с этим кортом, очень для меня важным.

Спасибо всем, кто делает этот турнир, он для всех испанцев значит очень много и будет – для следующих поколений.

Семью и команду я поблагодарю в день, когда закончу. Пока я продолжаю».

Рафаэль Надаль ушел с главного корта своей страны в последний раз в качестве игрока под A Sky Full Of Stars Coldplay и стоячую овацию 12 тысяч человек. Он не плакал и вряд ли грустил – потому что он для этого слишком рассудительный, а еще потому что после такой великой карьеры плакать не о чем.

20 лет Надаля в Мадриде – от 17-летнего дебютанта до рекордсмена и молодого отца

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Julian Finney