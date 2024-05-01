Надаль о завершении карьеры: «Не знаю, когда сыграю последний матч. Хочется продолжать еще какое-то время»
Рафаэль Надаль прокомментировал поражение на турнире в Мадриде.
Испанец проиграл в четвертом круге Иржи Лехечке – 5:7, 4:6.
– У ваших родителей слезы на глазах. О чем вы думаете в этот момент?
– Честно говоря, я стараюсь на них не смотреть, потому что не хочу заплакать (улыбается). Даже если сегодня эмоциональный день.
Но это не последний мой матч. Я пока не завершаю карьеру. Я говорю «до свидания» очень особенному для меня месту, но все продолжается. Не знаю, когда сыграю последний матч, но не хочу становиться слишком эмоциональным. Хочется продолжать еще какое-то время.
Просто стараюсь сконцентрироваться на своем пути. Сегодняшний вечер останется в моем сердце навечно, но в то же время я стараюсь быть сильным, чтобы двигаться дальше, потому что это еще не все.
Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался
Даже по количеству побед на любимом для серба мастерса в Риме до Надаля сербу очень далеко и в Мадриде тоже не говоря про остальные грунтовые турниры.