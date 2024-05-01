Надаль о завершении карьеры: «Не знаю, когда сыграю последний матч. Хочется продолжать еще какое-то время»

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение на турнире в Мадриде.

Испанец проиграл в четвертом круге Иржи Лехечке – 5:7, 4:6.

– У ваших родителей слезы на глазах. О чем вы думаете в этот момент?

– Честно говоря, я стараюсь на них не смотреть, потому что не хочу заплакать (улыбается). Даже если сегодня эмоциональный день.

Но это не последний мой матч. Я пока не завершаю карьеру. Я говорю «до свидания» очень особенному для меня месту, но все продолжается. Не знаю, когда сыграю последний матч, но не хочу становиться слишком эмоциональным. Хочется продолжать еще какое-то время.

Просто стараюсь сконцентрироваться на своем пути. Сегодняшний вечер останется в моем сердце навечно, но в то же время я стараюсь быть сильным, чтобы двигаться дальше, потому что это еще не все.

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался