Надаль о завершении карьеры: «Не знаю, когда сыграю последний матч. Хочется продолжать еще какое-то время»

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение на турнире в Мадриде.

Испанец проиграл в четвертом круге Иржи Лехечке – 5:7, 4:6.

– У ваших родителей слезы на глазах. О чем вы думаете в этот момент?

– Честно говоря, я стараюсь на них не смотреть, потому что не хочу заплакать (улыбается). Даже если сегодня эмоциональный день. 

Но это не последний мой матч. Я пока не завершаю карьеру. Я говорю «до свидания» очень особенному для меня месту, но все продолжается. Не знаю, когда сыграю последний матч, но не хочу становиться слишком эмоциональным. Хочется продолжать еще какое-то время.

Просто стараюсь сконцентрироваться на своем пути. Сегодняшний вечер останется в моем сердце навечно, но в то же время я стараюсь быть сильным, чтобы двигаться дальше, потому что это еще не все.

Надаль попрощался с Мадридом 🥹. Все рыдали, а он улыбался

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рафаэль великий чемпион, король грунта, удачи ему. Вот если честно более уместно кубок Лейвера в этом году провести в Мадриде, а не в Берлине, был бы идеальный момент и место для завершения карьеры.
+8
-3
+5
Если способность организма выдержать три игры на одном турнире, подаётся как праздник, то пора завершать...
0
0
0
Ответ dedpihto59
Будет ТУЕ буду играть💪‼️
Какие же вы жалкие, а то что Рафаэль с утра до ночи работал на тренеровках до последнего пота вы конечно не учитываете. Это самый главный трудоголик в истории тенниса и король грунта и он своими победами по крайней мере орунтовые рееорды от серба надёжно защитил.
Даже по количеству побед на любимом для серба мастерса в Риме до Надаля сербу очень далеко и в Мадриде тоже не говоря про остальные грунтовые турниры.
+7
-7
0
Ответ Иван Дичковский
Какие же вы жалкие, а то что Рафаэль с утра до ночи работал на тренеровках до последнего пота вы конечно не учитываете. Это самый главный трудоголик в истории тенниса и король грунта и он своими победами по крайней мере орунтовые рееорды от серба надёжно защитил. Даже по количеству побед на любимом для серба мастерса в Риме до Надаля сербу очень далеко и в Мадриде тоже не говоря про остальные грунтовые турниры.
Новаку достаточно того, что он брал на грунте все, что можно и не по разу-два. Будет второй в истории на грунте ну и что? За то первый во всем остальном. Рафу по человечески жаль, и если бы ты адекватно относился к Новаку и его болелам, то не было бы нужды писать выше.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий