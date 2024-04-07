Бублик дал поиграть болдевочке – в официальном матче!
Добряк.
Александр Бублик очень не любит играть на грунте. В первом круге в Монте-Карло против Борны Чорича это вылилось в то, что в начале второго сета он выпустил вместо себя девочку, подающую мячи.
Просто спросил: «Поиграть хочешь?» Отдал ракетку и отправил на корт.
А сам встал на позицию болбоя.
Девочка с готовностью вышла на корт – но поиграть не получилось, она выполнила двойную ошибку. Дважды подряд подала в сетку. Но пять от Бублика все равно получила.
Судья матча Бублику ничего не сказал – даже посмеялся.
А девочка потом еще долго сияла.
Правда, передышка Бублику не помогла – он проиграл 1:6, 1:6.
Obladaet – главный русский рэп-артист в спорте. Интервью о работе в сквоше, дружбе с Бубликом и одежде с «Зенитом»