Бублик дал поиграть болдевочке – в официальном матче!

Добряк.

Александр Бублик очень не любит играть на грунте. В первом круге в Монте-Карло против Борны Чорича это вылилось в то, что в начале второго сета он выпустил вместо себя девочку, подающую мячи.

Просто спросил: «Поиграть хочешь?» Отдал ракетку и отправил на корт.

А сам встал на позицию болбоя.

Девочка с готовностью вышла на корт – но поиграть не получилось, она выполнила двойную ошибку. Дважды подряд подала в сетку. Но пять от Бублика все равно получила.

Судья матча Бублику ничего не сказал – даже посмеялся.

А девочка потом еще долго сияла.

Правда, передышка Бублику не помогла – он проиграл 1:6, 1:6.

Obladaet – главный русский рэп-артист в спорте. Интервью о работе в сквоше, дружбе с Бубликом и одежде с «Зенитом»