Паолини третий раз в сезоне вышла в полуфинал тысячника
Жасмин Паолини вышла в полуфинал тысячника в Цинциннати.
Итальянка обыграла вторую ракетку мира Коко Гауфф – 2:6, 6:4, 6:3.
Для Паолини это девятая в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 9:21.
Паолини третий раз в сезоне и четвертый в карьере вышла в полуфинал тысячника. В целом это 19-й полуфинал WTA в ее карьере и пятый – в этом сезоне.
Дальше она сыграет с Вероникой Кудерметовой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости