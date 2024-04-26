Ига Швентек: «Я буду пытаться выиграть каждый турнир, в котором участвую»

Ига Швентек рассказала о планах на сезон.

В третьем круге полька сыграет с Сораной Кырстей.

«Очевидно, победа в Мадриде многое бы значила. Победа в любом таком большом турнире очень важна. К этому не привыкнуть. Поэтому всегда хочется бороться за эти титулы.

Обычно я не думаю о том, чтобы выиграть турнир в самом его начале. На каждом из них своя атмосфера и каждый из из них по-своему особенный. Но, с другой стороны, это «тысячник», поэтому не особо важно, какой именно я в итоге выиграю.

Каждый крупный турнир, который я выиграла, придаст мне уверенность. И совсем не важно, где он проходит или как выглядит. Так что я не особо беспокоюсь. Я буду пытаться выиграть каждый турнир, в котором участвую, вот и все».