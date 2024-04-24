Медведев о работе с Симоном: «Сейчас мне кажется, что все складывается отлично»

Теги Жиль Симон ATP Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев подвел первые итоги работы с Жилем Симоном.

Француз вошел в команду четвертой ракетки мира по ходу этого сезона.

«Он старается внести в мою игру что-то новое, о чем, я, возможно, и думал, но не понимал, как это воплотить на корте. Жиль объясняет, как я могу это сделать. Для меня это важно, ведь по ходу матча времени на размышления мало.

Я должен быть очень умным, чтобы не особо задумываться над словами Жиля. Может, я слишком много думаю об этом на тренировках, но не в матчах.

Перед «Мастерсом» в Монте-Карло мы много говорили о грунте. Возможно, я слишком много думал в духе: «Окей, следующий удар, что делать»? А надо было просто играть. Это очень интересно. Сейчас мне кажется, что все складывается отлично. Очень хочу получить еще больше знаний».

У Медведева новый тренер – Жиль Симон. Что о нем нужно знать?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ещё Беккера надо в команду, он тоже попытается сделать новый взгляд на...
0
0
0
У Медведева как всегда "всё по плану". 5 сливов подряд Синнеру и вместе с ними 4 титула включая ТБШ. Единственная победа над Карасём после 2022 при куче сливов в одни ворота. И всё в том в первую очередь из-за первой подачи, которая работает хорошо если 3-4 турнира за сезон. Конечно надо в команду такого опытного подавана как Симон брать, он точно знает как топов ломать.
0
0
0
Ответ Alex Torin
У Медведева как всегда "всё по плану". 5 сливов подряд Синнеру и вместе с ними 4 титула включая ТБШ. Единственная победа над Карасём после 2022 при куче сливов в одни ворота. И всё в том в первую очередь из-за первой подачи, которая работает хорошо если 3-4 турнира за сезон. Конечно надо в команду такого опытного подавана как Симон брать, он точно знает как топов ломать.
Медведев - очень скрытный человек, почти всегда он в интервью говорит, что все хорошо, а потом команде говорит совсем другое. Например, так было в конце 20 года, когда перед Парижем и Лондоном был неудачный отрезок, но в интервью он говорил, что доволен результатами, а потом выяснилось, что жене он говорил диаметрально противоположные вещи. Так что тут смотреть лучше на то, что Медведев на тренировке в Мадриде швыряет ракетку, а в Монте-Карло совершенно не контролировал свои эмоции. Вот настолько у него «все по плану».
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий