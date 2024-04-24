Медведев о работе с Симоном: «Сейчас мне кажется, что все складывается отлично»

Даниил Медведев подвел первые итоги работы с Жилем Симоном.

Француз вошел в команду четвертой ракетки мира по ходу этого сезона.

«Он старается внести в мою игру что-то новое, о чем, я, возможно, и думал, но не понимал, как это воплотить на корте. Жиль объясняет, как я могу это сделать. Для меня это важно, ведь по ходу матча времени на размышления мало.

Я должен быть очень умным, чтобы не особо задумываться над словами Жиля. Может, я слишком много думаю об этом на тренировках, но не в матчах.

Перед «Мастерсом» в Монте-Карло мы много говорили о грунте. Возможно, я слишком много думал в духе: «Окей, следующий удар, что делать»? А надо было просто играть. Это очень интересно. Сейчас мне кажется, что все складывается отлично. Очень хочу получить еще больше знаний».

У Медведева новый тренер – Жиль Симон. Что о нем нужно знать?