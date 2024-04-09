Медведев о сотрудничестве Симоном: «Он очень много говорит, пытается объяснять. Посмотрим, как это будет работать»

Даниил Медведев рассказал о первых месяцах работы с Жилем Симоном.

Бывший №6 рейтинга присоединился к команде Медведева в декабре прошлого года.

– Недавно к вашему тренерскому штабу присоединился известный специалист Жиль Симон. Как он в него вписывается?

– Пока что идет интересная работа. Симон, наверное, сильно отличается от других членов моей команды – и не только теннисных. Он очень много говорит, пытается объяснять. А я такой человек, что мне нужно объяснять не много, а точно – иначе начинаю думать о слишком многих вещах. В теннисе такое допускать нельзя.

Поэтому работа непростая и для него, и для меня, и где-то надо идти друг другу навстречу. Жиль говорит очень много интересных вещей, старается привнести их в мою игру, обсуждая их с другим Жилем, Серварой. И пока все идет хорошо. Посмотрим, как это будет работать.

– Привлечение Симона – ваша инициатива?

– Да, можно сказать, что моя. Конкретную историю не расскажу, потому что она слишком приватная. Мы с ним поговорили, договорились и сейчас хорошо работаем вместе.

– Какие главные качества вашего основного тренера, Сервары, помогают вам работать вместе столько лет и с такой стабильностью результатов – 350 побед в туре, 200 недель подряд в топ-5 рейтинга АТР?

– Думаю, его главное качество, которое мне изначально понравилось, – то, что он умеет адаптироваться к ситуации. Наверное, с любым теннисистом это очень важно, поскольку мы, находясь на корте, очень чувствительны. Чуть-чуть ветер, мяч улетает – и все, у нас кризис, мы не знаем, как играть справа, слева. Слышал, что самые чувствительные – это игроки в теннис и в гольф.

Иногда видел некоторых тренеров со стороны, они мне что-то советовали. А потом смотрю – 15-летние девочки-болельщицы говорят мне то же самое. Нужно ли тогда слушать таких тренеров? А Жиль умеет адаптироваться к ситуации и к игроку. Это полезное качество, потому что я взрослею, игра меняется – и одновременно взрослеет и меняется он. Поэтому мы прекрасно работаем вместе, – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».