Даниил Медведев: «Раздражения от грунта совершенно нет. На тренировках и даже в матчах примерно понимаю, что я хочу сделать и чего добиться»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Даниил Медведев Теннис

Российский №1 Даниил Медведев рассказал, как сейчас относится к грунту.

– Если честно, [раздражения от грунта] совершенно нет. Полностью поменялось впечатление. Скажем так: если на харде я проведу хороший матч, то у меня будут хорошие шансы на победу против 90% соперников. На грунте такого нет. Здесь все тяжелее: подать эйс, выиграть очко тяжелее. Но с прошлого года я стал больше понимать, что должен делать, какой удар сыграть.

Чувствую себя отлично. На тренировках и даже в матчах примерно понимаю, что я хочу сделать и чего добиться. Даже если не получается и я  проигрываю матч – так тому и быть, идем в следующий матч. Несмотря на это, у меня есть и хорошие победы на грунте и, конечно, турнир в Риме. 

– Почему все об этом забывают? Не ты, конечно. Блин, Медведев выиграл «Мастерс» в Риме, ну камон.

– Да (улыбается). Я сам об этом часто забывал. Вот сейчас, поскольку мы на грунте, я вспоминаю. На харде я про Рим быстро забываю.

Чувствую себя отлично. Посмотрим, как сложатся следующие турниры, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»

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1 комментарий
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Вот и хорошо, Даня! Пора и грунт сделать одним из своих любимых победных покрытий!✊
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