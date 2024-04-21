Рууд о двух матчах против Циципаса за две недели: «Надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Каспер Рууд обратился к Стефаносу Циципасу после финала в Барселоне.

Они две недели подряд играли друг с другом за титулы. В прошлое воскресенье грек взял титул в Монте-Карло.

«Неделю назад победил ты. Сегодня – я. Спасибо, что позволил мне победить в этот раз (улыбается). Было бы тяжело проиграть два финала подряд. Вы с командой хорошо поработали на этой неделе.

Нам было непросто, но мы снова вышли в финал. Надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде (улыбается). Почему бы и нет? Было бы идеально. Так держать, надеюсь, мы сможем сыграть еще много финалов.

Моя команда, мы наконец добились своего. Более крупный, чем раньше. Огромное спасибо за эту неделю вам и всем, кто смотрит дома», – сказал Рууд на церемонии награждения.

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4 комментария
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в Стёпу не верю, но Каспер в финал любого грунтового турнира способен выходить
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Я приятно удивлюсь, если Каспер выйдет в финал Мадрида. Все-таки там условия не для классических грунтовиков) ну а Циципас там бывал в финале..
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