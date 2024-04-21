Рууд о двух матчах против Циципаса за две недели: «Надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде»

Каспер Рууд обратился к Стефаносу Циципасу после финала в Барселоне.

Они две недели подряд играли друг с другом за титулы. В прошлое воскресенье грек взял титул в Монте-Карло.

«Неделю назад победил ты. Сегодня – я. Спасибо, что позволил мне победить в этот раз (улыбается). Было бы тяжело проиграть два финала подряд. Вы с командой хорошо поработали на этой неделе.

Нам было непросто, но мы снова вышли в финал. Надеюсь, мы сможем дойти до финала и в Мадриде (улыбается). Почему бы и нет? Было бы идеально. Так держать, надеюсь, мы сможем сыграть еще много финалов.

Моя команда, мы наконец добились своего. Более крупный, чем раньше. Огромное спасибо за эту неделю вам и всем, кто смотрит дома», – сказал Рууд на церемонии награждения.