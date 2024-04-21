Рууд во время чемпионской речи в Барселоне поздравил сестру с днем рождения

после победы на турнире в Барселоне поздравил сестру с 18-летием.

«Сегодня у моей сестры день рождения, она сейчас в Норвегии. Ей 18. Так что это важный день. С днем рождения, Шарлотта. Увидимся через несколько дней», – сказал Рууд в чемпионской речи.

Он взял крупнейший титул в карьере, обыграв в финале Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).