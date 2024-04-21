Рууд во время чемпионской речи в Барселоне поздравил сестру с днем рождения

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд после победы на турнире в Барселоне поздравил сестру с 18-летием.

«Сегодня у моей сестры день рождения, она сейчас в Норвегии. Ей 18. Так что это важный день. С днем рождения, Шарлотта. Увидимся через несколько дней», – сказал Рууд в чемпионской речи.

Он взял крупнейший титул в карьере, обыграв в финале Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).

4 комментария
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Ответ S.Graf
Я тоже поздравляю Мусю с этим знаменательным событием! Удачная неделя для Муси, незабываемая: 1. ТОП-10 покидает акрабатяша. 2. Штруф во 2м матче за день выносит акрабатяшу 6-0. Баранка, бинго! 3. 1 год акрабатяши без титулов. 4. Голливуд Фриц проиграл финал Мюнхена. 5. Коонунг Руудик берёт титул Барсы. Муся, персонально! #продолжениеСледует хехе))))
Он не заходит на спортс, у него траур
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+2
Я тоже поздравляю Мусю с этим знаменательным событием!
Удачная неделя для Муси, незабываемая:
1. ТОП-10 покидает акрабатяша.
2. Штруф во 2м матче за день выносит акрабатяшу 6-0. Баранка, бинго!
3. 1 год акрабатяши без титулов.
4. Голливуд Фриц проиграл финал Мюнхена.
5. Коонунг Руудик берёт титул Барсы.

Муся, персонально!
#продолжениеСледует
хехе))))
+8
-7
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Ой ,он такой милый ,он склонил чащу весов в свою сторону для меня)
Я его не то чтобы ненавидела ахах,но не мой игрок ,может быть мой молодой человек настроил как то не хорошо в его сторону ,но он милый:)
+3
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