Рууд во время чемпионской речи в Барселоне поздравил сестру с днем рождения
Каспер Рууд после победы на турнире в Барселоне поздравил сестру с 18-летием.
«Сегодня у моей сестры день рождения, она сейчас в Норвегии. Ей 18. Так что это важный день. С днем рождения, Шарлотта. Увидимся через несколько дней», – сказал Рууд в чемпионской речи.
Он взял крупнейший титул в карьере, обыграв в финале Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).
Удачная неделя для Муси, незабываемая:
1. ТОП-10 покидает акрабатяша.
2. Штруф во 2м матче за день выносит акрабатяшу 6-0. Баранка, бинго!
3. 1 год акрабатяши без титулов.
4. Голливуд Фриц проиграл финал Мюнхена.
5. Коонунг Руудик берёт титул Барсы.
Муся, персонально!
#продолжениеСледует
хехе))))
Я его не то чтобы ненавидела ахах,но не мой игрок ,может быть мой молодой человек настроил как то не хорошо в его сторону ,но он милый:)