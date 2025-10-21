  • Спортс
3

Давидович-Фокина о том, что не получил вызов в сборную: «Я вторая ракетка Испании, поэтому заслужил место в команде»

Алехандро Давидович-Фокина поделился мыслями об отсутствии в составе сборной.

Вчера стали известны составы сборных на ноябрьский плей-офф Кубка Дэвиса. В сборной Испании сыграют Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартинес Портеро и Марсель Гранольерс.

«Я считаю, что заслужил место в сборной, при всем уважении к товарищам по команде. Сейчас я в статусе второй ракетки Испании и на своем лучшем месте в рейтинге, 18-м в мире. Давид [Феррер] позвонил мне неделю назад, чтобы сообщить о своем решении. Я уже говорил ему, что готов, ведь представлять Испанию – всегда большая честь. Но это его решение, и остается только принять его.

Испания остается претендентом на титул. Я знаю, что ребята будут бороться до конца, чтобы победить, и у них это может получиться».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
logoATP
logoМарсель Гранольерс
logoХауме Муньяр
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoсборная Испании
logoДавид Феррер
logoКарлос Алькарас
logoПедро Мартинес Портеро
logoКубок Дэвиса
