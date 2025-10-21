Давидович-Фокина о том, что не получил вызов в сборную: «Я вторая ракетка Испании, поэтому заслужил место в команде»

Алехандро Давидович-Фокина поделился мыслями об отсутствии в составе сборной.

Вчера стали известны составы сборных на ноябрьский плей-офф Кубка Дэвиса. В сборной Испании сыграют Карлос Алькарас , Хауме Муньяр , Педро Мартинес Портеро и Марсель Гранольерс .

«Я считаю, что заслужил место в сборной, при всем уважении к товарищам по команде. Сейчас я в статусе второй ракетки Испании и на своем лучшем месте в рейтинге, 18-м в мире. Давид [Феррер ] позвонил мне неделю назад, чтобы сообщить о своем решении. Я уже говорил ему, что готов, ведь представлять Испанию – всегда большая честь. Но это его решение, и остается только принять его.

Испания остается претендентом на титул. Я знаю, что ребята будут бороться до конца, чтобы победить, и у них это может получиться».