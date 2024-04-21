Рууд впервые выиграл титул выше категории ATP 250

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Шестая ракетка мира Каспер Рууд обыграл №7 Стефаноса Циципаса в финале в Барселоне (7:5, 6:3) и повел в личных встречах на уровне тура (3:2). Он взял реванш за поражение в прошлое воскресенье в Монте-Карло.

За пять матчей на этой неделе Рууд не отдал ни сета.

Баланс Рууда в матчах с соперниками из топ-10 стал 14:26.

Это 11-й титул норвежца, в том числе 10-й на грунте. Это крупнейший титул в его карьере, ранее он проиграл семь финалов выше категории ATP 250.

Рууд – лидер мужского тура по победам (29) и финалам (4) в этом сезоне. Однако это его первый титул в 2024-м.

27 комментариев
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Сегодня исторический день, Рууд выиграл турнир выше 250 категории, ну а если серьезно, то он заслужил, особенно на этой неделе, играл супер, а сегодня и с бэкхэнда играл очень прилично, в общем поздравляем Каспера, приятный парень🤝🏆
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Получено новое достижение: уровень 500.
Следующая отметка 1000
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Касперу поздравления, производит впечатление очень приятного и хорошего парня, еще и красавчик
+11
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Мда...А дальше что???
Ципа возьмет какой-то Мастерс, кроме МК?
Зверев возьмет таки Шлем?
Медведев сможет какой-то турнир взять во второй раз?
Рублев пройдет в полуфинал Шлема?
Синнер станет первым в ОЭ, кто сразу возьмет второй Шлем, на следующем же турнире, после первого титула?
Волнуюсь))))
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Кстати, он ни сета на турнире не отдал!
+9
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+7
Как же я рад, что Каспер выиграл у Ципы и выиграл самый крупный турнир в своей карьере, молодец он пожалуй самый славный малый в туре, и от этого стало очень хорошо на душе)))
+7
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Ответ Андрей Заступов
Лучше Мадрид, шансов больше. В Риме соберутся все топы, включая Джоковича и Надаля.
Ну да, особенно Надаль сейчас топ и угроза даже ждя того же Руда, ага)
+7
-1
+6
А слабО было так неделю назад сыграть? Ну зачем тысячник брать, если можно выиграть 500- ник…Как говорится, одному вершки, другому корешки
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Искренне рад за Каспера, мо-ло-дец! )
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😭😭😭 теперь искать нового героя(((
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Ох, красавец :) Очень рада за Каспера! :)
Поздравления его болельщикам, Эмма - персонально! :)
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Вау, Каспер, молодчина!! Дальше будет больше!
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Поквитался за Монте-Карло 💪👍‼️
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да неужели)
Каспер идет за РГ!
+3
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+3
Поздравления Касперу !
Корт Рафы Надаля помог :)
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+2
Ответ GlassEye
Рим
Лучше Мадрид, шансов больше. В Риме соберутся все топы, включая Джоковича и Надаля.
+1
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Ответ Йенс Мустерманн
Шлем данька не выиграет (в одиночке), не тешь себя иллюзиями понапрасну. Его судьба - остаться в истории одношлемником )
Как тебя вовремя париться отправили, два этих дня именно тебя оч не хватало😆😆
+1
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+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Получено новое достижение: уровень 500. Следующая отметка 1000
Рим
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Ответ Антон Тимофеев
Мда...А дальше что??? Ципа возьмет какой-то Мастерс, кроме МК? Зверев возьмет таки Шлем? Медведев сможет какой-то турнир взять во второй раз? Рублев пройдет в полуфинал Шлема? Синнер станет первым в ОЭ, кто сразу возьмет второй Шлем, на следующем же турнире, после первого титула? Волнуюсь))))
Так-то Синнер выиграл в Майами после АО, уже 2 титула имеются.
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Ответ Андрей Заступов
Так-то Синнер выиграл в Майами после АО, уже 2 титула имеются.
Я говорю только про Шлемы)) Майами тут не в счет, как и Роттердам...Вот если он возьмет РГ-24 сразу после АО-24...
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Ответ Iva_Nova
Ох, красавец :) Очень рада за Каспера! :) Поздравления его болельщикам, Эмма - персонально! :)
Спасибо, Алёна))
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Ответ Йенс Мустерманн
Жаль конечно, что Степан снова не смог взять АТР500 и особенно несчастливую Барселону, где для него это уже четвёртый финал прошёл. И ладно, что до этого проигрывал дважды Рафику (второй раз были большие шансы на победу) и Карасику, но сегодня унылому водокачеру Рудику, что сам трясся как осиновый лист. Ладно, самую главную победу Стефанос одержал неделю назад, не дав унылому выиграть мастерс. Дай бог, так и останется он максимум с пятисотками на счету, а шлемы, итоговые, мастерсы и олимпиады пройдут мимо него. Кстати, Рудик сидел без титулов год. Победа в Эшториле случилась 9 апреля 2023, а в Барселоне 21 апреля 2024. Поздравляю табор с годовщиной и персонально Скуфидона с Квадратом. А заодно предлагаю им готовиться к аналогичной годовщине даньки, ведь если он не возьмёт титул в Мадриде, то так же отметит годовщину без титулов. 🤣
Ну, без упоминания своего любимого игрока, Даниила Медведева ты обойтись не можешь)) Что поделать, любовь зла)) Не грусти, Йенс, будет и на нашей улице праздник и осьминог еще что-нибудь выиграет))
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