Рууд впервые выиграл титул выше категории ATP 250

Шестая ракетка мира обыграл №7 в финале в Барселоне (7:5, 6:3) и повел в личных встречах на уровне тура (3:2). Он взял реванш за поражение в прошлое воскресенье в Монте-Карло.

За пять матчей на этой неделе Рууд не отдал ни сета.

Баланс Рууда в матчах с соперниками из топ-10 стал 14:26.

Это 11-й титул норвежца, в том числе 10-й на грунте. Это крупнейший титул в его карьере, ранее он проиграл семь финалов выше категории 250.

Рууд – лидер мужского тура по победам (29) и финалам (4) в этом сезоне. Однако это его первый титул в 2024-м.