Рууд впервые выиграл титул выше категории ATP 250
Шестая ракетка мира Каспер Рууд обыграл №7 Стефаноса Циципаса в финале в Барселоне (7:5, 6:3) и повел в личных встречах на уровне тура (3:2). Он взял реванш за поражение в прошлое воскресенье в Монте-Карло.
За пять матчей на этой неделе Рууд не отдал ни сета.
Баланс Рууда в матчах с соперниками из топ-10 стал 14:26.
Это 11-й титул норвежца, в том числе 10-й на грунте. Это крупнейший титул в его карьере, ранее он проиграл семь финалов выше категории ATP 250.
Рууд – лидер мужского тура по победам (29) и финалам (4) в этом сезоне. Однако это его первый титул в 2024-м.
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Ципа возьмет какой-то Мастерс, кроме МК?
Зверев возьмет таки Шлем?
Медведев сможет какой-то турнир взять во второй раз?
Рублев пройдет в полуфинал Шлема?
Синнер станет первым в ОЭ, кто сразу возьмет второй Шлем, на следующем же турнире, после первого титула?
Волнуюсь))))
Поздравления его болельщикам, Эмма - персонально! :)
Каспер идет за РГ!
Корт Рафы Надаля помог :)