Шелтон отыграл два матчбола и одержал первую победу с US Open

Шестая ракетка мира Бен Шелтон вышел во второй круг турнира в Базеле.

Он обыграл Камила Майхржака – 6:7(2), 6:3, 7:6(7). На решающем тай-брейке американец отыграл два матчбола.

Шелтон одержал первую победу с US Open, где получил травму плеча в матче третьего круга против Адриана Маннарино .

Дальше он сыграет с Хауме Муньяром .