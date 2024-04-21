Циципас проиграл все 11 финалов на турнирах ATP 500

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас уступил №6 Касперу Рууду в финале в Барселоне (5:7, 3:6).

Циципас провел и проиграл 11-й финал на уровне ATP 500, в том числе четвертый на этом турнире.

У грека 11 титулов, три из них на «Мастерсе» в Монте-Карло. Также он 17 раз проигрывал в финалах.

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17 комментариев
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Ну, имея 3 Мастерса+Итоговый, это воспринимается скорее, как причуда и забавный факт)) А вот, если бы он ничего крупнее АТП-250 не имел, то это было бы весьма печально...

Барса-2018 Надаль.
Дубай-2019 Федерер.
Пекин-2019 Тим.
Дубай-2020 Джокович.
Гамбург-2020 Рублев.
Акапулько-2021 Зверев.
Барса-2021 Надаль.
Роттердам-2022 Оже-Альяссим
Астана-2022 Джокович.
Барса-2023 Алькарас
Барса-2024 Рууд.

Надо признать, что простых соперников у Ципы в финалах АТП-500 практически не было и везет ему в них, примерно также, как Медведеву в финалах Шлемов)))
+24
-1
+23
Ничего страшного для Степана, не трагедия, у него более значимые титулы имеются. Ещё возьмёт свои пятисотовики.
+12
-1
+11
Если что он в Барселоне уже 4 финала проиграл, ничего себе 😥, ну Рафа уже почти ушел, шансы у всех существенно повышаются
+10
-1
+9
Ответ Sincere
Зверев удивительно, он же все-таки в целом клиент грека) против него, Рублева и Оже мог брать титулы. Тим и Рууд тоже 50-50) ЧуднАя конечно стата, но имея мастерсы и итоговый - ничего страшного) А какая еще и россыпь турниров. По-моему это все 500ки, существующие в туре. А, еще есть Токио..
ой, в Гамбурге 2020 против Андрея на титул не подал вообще, против Рафы в Барсе 2021 с мб на приеме с нетболом не взял мб тот. Самые обидные поражения. Но да, никаких Фучевичей в финалах не было у него.
+5
-1
+4
Наконец-то Каспер порадовал и должок Стефу вернул! Класс!!!👏
+5
-1
+4
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Рубль тогда был "королем пятисоток", куда греку против него)) Вот Оже удивил...Тим тоже игрок покруче был до травмы. Сложные противники, если честно. У Стефа и реальных шансов то было 2-3 на 11 матчей))
У Тима Стеф как раз выиграл финал итогового) а 500ку не смог вот. Такая же фигня у него с Руудом и Рублем - в финалах МК он их обыграл, а в 500ках нет)
+3
0
+3
Ответ Антон Тимофеев
Ну, Рубль тогда был "королем пятисоток", куда греку против него)) Вот Оже удивил...Тим тоже игрок покруче был до травмы. Сложные противники, если честно. У Стефа и реальных шансов то было 2-3 на 11 матчей))
Это был первый титул канадца в карьере после 0:8 в финалах
+2
0
+2
Ответ Sincere
Зверев удивительно, он же все-таки в целом клиент грека) против него, Рублева и Оже мог брать титулы. Тим и Рууд тоже 50-50) ЧуднАя конечно стата, но имея мастерсы и итоговый - ничего страшного) А какая еще и россыпь турниров. По-моему это все 500ки, существующие в туре. А, еще есть Токио..
Ну, Рубль тогда был "королем пятисоток", куда греку против него)) Вот Оже удивил...Тим тоже игрок покруче был до травмы. Сложные противники, если честно. У Стефа и реальных шансов то было 2-3 на 11 матчей))
+2
0
+2
Ответ Helga Kl
Комментарий удален модератором
😂😂😂 Пить, конечно! Степа так Степа, это верно.
+2
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+2
Степа мне снится будет уже с этими тарелками 😭
+2
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Жуткое дело для Степы , я думал только Даня так умеет
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+1
Ответ Helga Kl
Комментарий удален модератором
Вот как?! Там же НИЧЕГО нет против правил?
+1
0
+1
Ответ Антон Тимофеев
Ну, имея 3 Мастерса+Итоговый, это воспринимается скорее, как причуда и забавный факт)) А вот, если бы он ничего крупнее АТП-250 не имел, то это было бы весьма печально... Барса-2018 Надаль. Дубай-2019 Федерер. Пекин-2019 Тим. Дубай-2020 Джокович. Гамбург-2020 Рублев. Акапулько-2021 Зверев. Барса-2021 Надаль. Роттердам-2022 Оже-Альяссим Астана-2022 Джокович. Барса-2023 Алькарас Барса-2024 Рууд. Надо признать, что простых соперников у Ципы в финалах АТП-500 практически не было и везет ему в них, примерно также, как Медведеву в финалах Шлемов)))
Зверев удивительно, он же все-таки в целом клиент грека) против него, Рублева и Оже мог брать титулы. Тим и Рууд тоже 50-50)
ЧуднАя конечно стата, но имея мастерсы и итоговый - ничего страшного)
А какая еще и россыпь турниров. По-моему это все 500ки, существующие в туре. А, еще есть Токио..
+3
-2
+1
Просто Оже-Альяссим турниров серии 500
+2
-1
+1
Ответ SaltyRose
Степа мне снится будет уже с этими тарелками 😭
Комментарий удален модератором
Нормально МК взял Стёпа и показал, что вернулся, Барселону Рууд, свой крупнейший титул. РГ обещает быть интересным.
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Ответ SaltyRose
😂😂😂 Пить, конечно! Степа так Степа, это верно.
Комментарий удален модератором
Грек сдал игру
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Крутое достижения, в писал в историю себя, но если серьёзно, вот почему так то Цицыпас)))
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