Циципас проиграл все 11 финалов на турнирах ATP 500

Седьмая ракетка мира уступил №6 в финале в Барселоне (5:7, 3:6).

Циципас провел и проиграл 11-й финал на уровне 500, в том числе четвертый на этом турнире.

У грека 11 титулов, три из них на «Мастерсе» в Монте-Карло. Также он 17 раз проигрывал в финалах.