Циципас проиграл все 11 финалов на турнирах ATP 500
Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас уступил №6 Касперу Рууду в финале в Барселоне (5:7, 3:6).
Циципас провел и проиграл 11-й финал на уровне ATP 500, в том числе четвертый на этом турнире.
У грека 11 титулов, три из них на «Мастерсе» в Монте-Карло. Также он 17 раз проигрывал в финалах.
Барса-2018 Надаль.
Дубай-2019 Федерер.
Пекин-2019 Тим.
Дубай-2020 Джокович.
Гамбург-2020 Рублев.
Акапулько-2021 Зверев.
Барса-2021 Надаль.
Роттердам-2022 Оже-Альяссим
Астана-2022 Джокович.
Барса-2023 Алькарас
Барса-2024 Рууд.
Надо признать, что простых соперников у Ципы в финалах АТП-500 практически не было и везет ему в них, примерно также, как Медведеву в финалах Шлемов)))
ЧуднАя конечно стата, но имея мастерсы и итоговый - ничего страшного)
А какая еще и россыпь турниров. По-моему это все 500ки, существующие в туре. А, еще есть Токио..