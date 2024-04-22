Костюк о поражении в финале в Штутгарте: «На 90% сказалась моя усталость»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Марта Костюк Елена Рыбакина Теннис

Марта Костюк подвела итоги турнира в Штутгарте.

В матче за титул она уступила Елене Рыбакиной – 2:6, 2:6.

За первые четыре круга Костюк провела на корте больше 10 часов, а финал проиграла за 1 час 5 минут.

– Поздравляю с выходом в финал. Если говорить о том, что вы не смогли побороться, насколько это связано с сумасшедшей неделей, которая сегодня дала о себе знать, и насколько – с теннисом, который показала Елена?

– На 90% сегодня сказалась моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте, просто невероятно, что я смогла выдержать всю эту неделю и показать вчера потрясающий теннис, я вообще от себя такого не ожидала.

Но сегодня я, конечно, очень нервничала. Я очень хотела выиграть, но совпало много факторов. Наверное, я уже просто не выдерживала.

– Перед матчем вы чувствовали, что устали, или это навалилось уже по ходу игры?

– Не знаю, потому что перед матчем я не пыталась понять, устала я или нет. Просто старалась как можно лучше к нему подготовиться.

А когда я вышла на корт, розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом... Да, сегодня я почти ничего не смогла показать.

– Как вы сказали в речи, вы по праву гордитесь своими результатами на этой неделе и в этом году в целом. Но в последнем розыгрыше вы были расстроены и показали это, бросив ракетку. Вы считаете, что сегодня не проявили себя?

– Мне кажется, это скорее из-за того, что я проиграла матч за «Порше» (улыбается).Это обидно. Если честно, когда я проиграла финал в Сан-Диего, было не так обидно, как сегодня. Это единственный турнир в мире, когда в финале ты выигрываешь что-то, кроме титула и призовых.

Конечно, я его очень хотела, и любой, кто бы ни проиграл здесь в финале, очень хорошо меня поймет (улыбается).

«Порше» для Рыбакиной, титул для самого мышцатого – как прошла неделя в теннисе

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6 комментариев
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а Рыбакина прям, играя трехсетовик за трехсетовиком, самый
фреш )))))
+11
-1
+10
Никакая не усталость, ты банально слабее. Пока еще не научилась играть чисто.
+7
-1
+6
Никогда не признается, что соперница была сильнее.
+7
-2
+5
Ну это ожидаемо было, что она так скажет. По ней видно сегодня было, что очень надеялась выиграть. И плакала от бессилия. Все потому, что считала, что раз на этой неделе обыграл 3 из топ-10, то и Рыбакину сможет обыграть. Тем более в прошлом году обыграла ее, и по юниорам тоже 1 раз. Но надо понимать, что Гауф на данный момент не показывает тот уровень тенниса который у нее был в конце прошлого года, Чжэн только на АО хорошо играла, потом все. А Вондроушева после травмы. Поэтому победа Рыбакиной закономерна, не смотря даже на то что Лена провела 3 трехсотовых матча до финала. Иногда Лена даже если устала, но на классе и силе воли может вытянуть себя. Вон как в Майами после болезни боролась в каждом матче, но на финал уже сил окончательно не осталось.
+3
0
+3
6:2 6:2
Это был финал двух разных по уровню теннисисток.
+1
0
+1
Это не усталость. Просто ты играешь очень слабо. Не место тебе здесь. Ещё совсем недавно вторые круги были для тебя пределом мечтаний. Очень надеюсь, что ты никогда не будешь больше даже в четвертьфиналах.
+1
0
+1
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