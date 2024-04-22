Костюк о поражении в финале в Штутгарте: «На 90% сказалась моя усталость»

Марта Костюк подвела итоги турнира в Штутгарте.

В матче за титул она уступила Елене Рыбакиной – 2:6, 2:6.

За первые четыре круга Костюк провела на корте больше 10 часов, а финал проиграла за 1 час 5 минут.

– Поздравляю с выходом в финал. Если говорить о том, что вы не смогли побороться, насколько это связано с сумасшедшей неделей, которая сегодня дала о себе знать, и насколько – с теннисом, который показала Елена?

– На 90% сегодня сказалась моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте, просто невероятно, что я смогла выдержать всю эту неделю и показать вчера потрясающий теннис, я вообще от себя такого не ожидала.

Но сегодня я, конечно, очень нервничала. Я очень хотела выиграть, но совпало много факторов. Наверное, я уже просто не выдерживала.

– Перед матчем вы чувствовали, что устали, или это навалилось уже по ходу игры?

– Не знаю, потому что перед матчем я не пыталась понять, устала я или нет. Просто старалась как можно лучше к нему подготовиться.

А когда я вышла на корт, розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом... Да, сегодня я почти ничего не смогла показать.

– Как вы сказали в речи, вы по праву гордитесь своими результатами на этой неделе и в этом году в целом. Но в последнем розыгрыше вы были расстроены и показали это, бросив ракетку. Вы считаете, что сегодня не проявили себя?

– Мне кажется, это скорее из-за того, что я проиграла матч за «Порше» (улыбается).Это обидно. Если честно, когда я проиграла финал в Сан-Диего, было не так обидно, как сегодня. Это единственный турнир в мире, когда в финале ты выигрываешь что-то, кроме титула и призовых.

Конечно, я его очень хотела, и любой, кто бы ни проиграл здесь в финале, очень хорошо меня поймет (улыбается).

«Порше» для Рыбакиной, титул для самого мышцатого – как прошла неделя в теннисе