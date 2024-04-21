Елена Рыбакина: «Если я готова физически, здорова и играю в свою игру, у меня есть все шансы выиграть ТБШ на любом покрытии»

Елена Рыбакина оценила свою подготовку к грунтовому сезону.

Сегодня в финале в Штутгарте она обыграла – 6:2, 6:2.

– Мне показалось, что на этой неделе, несмотря на то, что вы провели столько трехсетовых матчей, вы выглядели довольно свежей...

– Если честно, когда я сегодня проснулась, я не чувствовала себя свежей. Первые несколько шагов все болело (улыбается). Но к такой боли тоже привыкаешь.

После болезни в Индиан-Уэллс я не играла около 10 дней перед Майами. Конечно, это не самый лучший вариант – приехать на турнир и начать нагружать себя физически. Проще играть, когда знаешь, что у тебя была хорошая подготовка.

Мне кажется, что во время длинных матчей, если мне удается их выиграть, я тоже набираю форму. Получается 50 на 50. Конечно, не хочется травмироваться, и лучше быть подготовленной на 100%, но сейчас моя подготовка к грунтовому сезону была немного короче, зато здесь я провела отличные матчи.

По-моему, это хорошее начало грунтового сезона, и я надеюсь, что продолжу в том же духе, и мне хватит терпения на все затяжные розыгрыши и матчи на остальных турнирах.

– В прошлом году вы выиграли на этом покрытии Рим, а теперь победили в Штутгарте. Два крупных грунтовых турнира. Вы верите, что в этом году сможете выиграть « »?

– Конечно, я всегда верю в себя, но это зависит не только от меня. Есть много прекрасных игроков, сильных соперниц.

Но я знаю, что если я чувствую себя свежей, если я готова физически, здорова и играю в свою игру, то, конечно, у меня есть все шансы выиграть «Большой шлем» на любом покрытии.

– На этой неделе Марта провела на корте больше 10 часов. На вашу подготовку влияет, если вы знаете, что она уже уставшая? Вы как-то меняете игру?

– Конечно, я знала, что она уставшая. Если я утром перед финалом чувствую себя совсем разбитой, то представляю, как ей тяжело после стольких сложных матчей (улыбается).

Она очень атлетична. У нее очень хорошая физподготовка, она сильная. Но, конечно, я видела, [что она уже устала]. Нелегко играть после стольких матчей. Поэтому я знала, что, если в матче что-то пойдет не так, я все равно буду бороться, и тогда многое будет зависеть от того, сколько сил у нас останется.

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