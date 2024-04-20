Рыбакина обыграла действующую №1 вышла в пятый финал в сезоне

Теги WTA Виктория Азаренко Porsche Tennis Grand Prix Елена Рыбакина Ига Швентек Sports.ru – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина в полуфинале WTA в Штутгарте обыграла Игу Швентек – 6:3, 4:6, 6:3.

Рыбакина второй раз за год обыграла действующую первую ракетку мира. А полька впервые уступила в Штутгарте – она брала титулы в 2022-м и 2023-м. 

Это 11-я победа в трехсетовом матче подряд для казахстанки. Сейчас у Рыбакиной больше всех в туре выигранных матчей за сезон – 25.

Рыбакина повторила рекорд Виктории Азаренко в 2012-м году и вышла в пятый финал за первые четыре месяца в сезоне. Два последних казахстанка проиграла.

В матче за титул в Штутгарте Рыбакина встретится с Маркетой Вондроушовой или Мартой Костюк.

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15 комментариев
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Надеюсь в этот раз Рыбка выиграет финал, молодец на грунте Швентек обыграла, это дорогого стоит)))
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Надо брать финал. А то 2-2 по финалам в этом году как-то не камельфо
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Ну вот и долгожданная очередная победа над первой ракеткой, ждем победы в финале и очередной титул, здоровья Елене!!!💪
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Лена криптонит )
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Уже входит в привыку топтать нашу Игушу
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Лена порадовала, выбила польку, не дала ей возможность забрать очередной порше. Теперь нужно обыграть украинку, вполне по силам. Удачи и победы Рыбакиной в финале!
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Елена- удивительная! Зависит от её хотелки.
Ей по барабану!
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Рыбакина для Швентек, как Содерлинг для Надаля)
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Умница, Лена! Особенно приятно, кого обыграла!
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Ответ dimon 2.0
Комментарий скрыт
Она была заряжена на борьбу! Мотивация была,но не получилось.
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Ответ Асель Кабышева
Надо брать финал. А то 2-2 по финалам в этом году как-то не камельфо
В принципе финалы плохо играет - кончаются силы
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Молодец Лена!
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Ответ Dym86
В принципе финалы плохо играет - кончаются силы
У Квасюк должна выиграть. Та финалы ещё хуже играет.
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Да, приятно, что на территории Швентек. Лена проиграла в Дохе, но тогда у Лены был второй финал за две недели, а у Швентек перед финалом walkover. Побольше бы таких теннисисток в туре, которые могут играть против первой ракетки. Кастельно Лены в финале, то нет уверенности - это Лена и у нее у жасная статистика финалов, плюс что-то Лена разучилась побеждать в два сета. А Марта судя по всему пикует.
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