Рыбакина обыграла действующую №1 вышла в пятый финал в сезоне

Елена Рыбакина в полуфинале WTA в Штутгарте обыграла Игу Швентек – 6:3, 4:6, 6:3.

Рыбакина второй раз за год обыграла действующую первую ракетку мира. А полька впервые уступила в Штутгарте – она брала титулы в 2022-м и 2023-м.

Это 11-я победа в трехсетовом матче подряд для казахстанки. Сейчас у Рыбакиной больше всех в туре выигранных матчей за сезон – 25.

Рыбакина повторила рекорд Виктории Азаренко в 2012-м году и вышла в пятый финал за первые четыре месяца в сезоне. Два последних казахстанка проиграла.

В матче за титул в Штутгарте Рыбакина встретится с Маркетой Вондроушовой или Мартой Костюк.