Соболенко о том, что Бадоса снялась с их матча: «Надеюсь, она будет готова к Мадриду. Я очень благодарна за то, что у меня есть такая подруга, как Паула»

Арина Соболенко поделилась эмоциями после матча со своей подругой Паулой Бадосой.

В Штутгарте испанка снялась при счете 3:3 в решающем сете из-за травмы бедра и заплакала.

«Очень важно, чтобы в такой конкурентной среде у тебя была подруга. Я обожаю эту девушку, и мне так жаль, что она плохо себя чувствует, и я буквально была готова заплакать.

Я ей сочувствую и очень надеюсь, что она как можно скорее восстановится и будет готова к Мадриду. Повторюсь, я очень благодарна за то, что у меня есть такая подруга, как Паула.

В первом сете я играла на отличном уровне. Мне кажется, я показала максимум, боролась и в итоге взяла этот сет. Во втором сете она играла просто на невероятном уровне, атаковала и рисковала.

В третьем сете – не знаю. У меня с ней очень сильная связь, и я просто не могла играть. Я была не в своей тарелке и рада, что смогла сделать обратный брейк [при счете 3:2], но совсем не рада, что выиграла таким образом. Не знаю, это тяжело».