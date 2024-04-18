Бадоса из-за травмы снялась с матча против Соболенко и заплакала у сетки

из-за травмы левого бедра не доиграла матч против в Штутгарте – 6:7(4), 6:4, 3:3.

Во время рукопожатия у сетки испанка заплакала, Соболенко ее обняла и стала успокаивать.

Матч завершился около 01:10 по местному времени.

«Если честно, я вот-вот расплачусь. Мне так жаль ее. Я обожаю эту девушку. Сейчас у меня нет никаких эмоций. Мне не радостно. Мне не грустно. Я просто хочу поблагодарить тех, кто остался до конца матча. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы, ребята, отдохнете и завтра будете в порядке. Правда, у меня нет слов», – сказала Соболенко в интервью на корте.