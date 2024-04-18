Бадоса из-за травмы снялась с матча против Соболенко и заплакала у сетки

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Паула Бадоса из-за травмы левого бедра не доиграла матч против Арины Соболенко в Штутгарте – 6:7(4), 6:4, 3:3.

Во время рукопожатия у сетки испанка заплакала, Соболенко ее обняла и стала успокаивать.

Матч завершился около 01:10 по местному времени.

«Если честно, я вот-вот расплачусь. Мне так жаль ее. Я обожаю эту девушку. Сейчас у меня нет никаких эмоций. Мне не радостно. Мне не грустно. Я просто хочу поблагодарить тех, кто остался до конца матча. Спасибо вам большое. Надеюсь, вы, ребята, отдохнете и завтра будете в порядке. Правда, у меня нет слов», – сказала Соболенко в интервью на корте.

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А Соболенка ни разу не снялась за всю карьеру. Лошадиное здоровье конечно.
+15
-1
+14
Ответ SaltyRose
Интересно, а Арина знает, что два дня назад Бадоса говорила, что ее лучшая подруга в туре это Онс Жабер 🤔
самой не смешно? и не противно в нынешних обстоятельствах детский сад разводить кто с кем больше дружит? Границы у хейтерства какие-то должны быть? Перебор даже учитывая прошлый опыт.
+17
-8
+9
😭
+10
-2
+8
Ответ Hardy
😭
отлично играла, в каждом сете вела с брейком, в первом сете сб на приеме были. Принимала отлично. Будем надеяться что легкое растяжение, ей в углы прям сложно было дергаться в конце.
+8
-3
+5
Ответ tanith
самой не смешно? и не противно в нынешних обстоятельствах детский сад разводить кто с кем больше дружит? Границы у хейтерства какие-то должны быть? Перебор даже учитывая прошлый опыт.
Танит, ну хоть какое-то минимальное чувство юмора должно быть?
+7
-6
+1
Ответ SaltyRose
Танит, ну хоть какое-то минимальное чувство юмора должно быть?
а кому тут кроме тебя смешно? есть повод?
абсолютно злобный неуместный комментарий.
+7
-6
+1
Ответ tanith
самой не смешно? и не противно в нынешних обстоятельствах детский сад разводить кто с кем больше дружит? Границы у хейтерства какие-то должны быть? Перебор даже учитывая прошлый опыт.
А по отношению к Медведеву границы хейтерства тоже есть или это другое?
+6
-5
+1
Ответ Helga Kl
Что прям так и сказала? Какая однако 😂🤭 Хотя, кто бы отказался дружить с Онсик, она такая классная. И умная, и чувство юмора отличное, и такт присутствует.
ну некоторые болельщики сначала бьют себя пяткой в грудь что сердце отдано одному игроку, а через месяц провозглашают себя вечной фанаткой более заслуженного и надежного игрока)))
+2
-1
+1
Ответ Helga Kl
Что прям так и сказала? Какая однако 😂🤭 Хотя, кто бы отказался дружить с Онсик, она такая классная. И умная, и чувство юмора отличное, и такт присутствует.
Хаха, тут неполный перевод на спортс, в оригинале Сабаленко сказала «даже после того ужасного интервью с Онс, я все еще люблю ее». В общем, Арина знает :)
+2
-1
+1
Ответ tanith
а кому тут кроме тебя смешно? есть повод? абсолютно злобный неуместный комментарий.
Хорошо, что для таких случаев существует ЧС. Всего хорошего.
+5
-5
0
Ответ Leo Bonart
А по отношению к Медведеву границы хейтерства тоже есть или это другое?
я никогда не смеюсь над чужими травмами.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий