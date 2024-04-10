Кузнецова о серии поражений Рублева: «На Андрея до сих пор влияет скандальная история, случившаяся в Дубае»

Светлана Кузнецова прокомментировала поражение Андрея Рублева от Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло – 4:6, 4:6. На этом турнире россиянин защищал титул.

«Рублев неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, где в прошлом году вышел победителем. Бывает и такое. Завершил матч Андрей против Алексея Попырина из Австралии фирменным психом.

На мой взгляд, да и сам Андрей говорил об этом в интервью, на него до сих пор влияет скандальная история, случившаяся в Дубае. Кажется, уже все обсудили это и пошли дальше следить за следующими турнирами, а на игроке это может сказываться долго. Думаю, Андрей очень ранимый человечек и до сих пор рефлексирует по поводу той дисквалификации. И переживает он гораздо сильнее, чем поклонники, которые писали ему гадости», – написала Кузнецова.

Рублев после дисквалификации – 3 поражения подряд

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