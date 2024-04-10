Рублев после дисквалификации – 3 поражения подряд

В начале марта Андрея Рублева дисквалифицировали с турнира в Дубае по ходу полуфинала против Александра Бублика – за то, что он назвал судью на линии «дебилом».

Рублев обжаловал решение, и его апелляцию частично удовлетворили – не стали забирать очки за весь турнир и сократили денежный штраф. Но очевидно, что последствия этой дисквалификации для Андрея получились очень серьезными.

После нее он провел четыре матча – и потерпел три поражения. Причем подряд. В Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло он с одинаковым счетом 4:6, 4:6 проиграл №32 в мире Иржи Лехечке, №60 Томашу Махачу и №46 Алексею Попырину.

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Рублев перед турниром в Монте-Карло и сам рассказывал, что дисквалификация на него сильно повлияла.

«В Индиан-Уэллс я был так сосредоточен на том, чтобы себя контролировать, что совершенно застыл. У меня не было энергии, не было сил.

А в Майами я взорвался. Я уже не мог контролировать себя, свои действия, нервы. У меня было ощущение, что я парализован. Я не мог двигаться.

Может быть, случившееся в Дубае застряло у меня в сознании».

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Нельзя сказать, что Рублев играет плохо. Например, в матче с Попыриным у него был положительный баланс виннерсов и невынужденных ошибок, временами он классно импровизировал, довольно качественно подавал.

Но очевидно, что ему не хватает огня, чтобы вырывать ситуации равной борьбы и находить решения возникающих проблем.

Попырин рассказал про свой план на игру:

«Не дать Андрею найти свой ритм. Наверное, он лучший на задней линии, если позволить ему играть в удобном ритме. Так что я пытался менять темп, высоту и вращение. Думаю, получилось хорошо».

Он этот план реализовал очень успешно, был агрессивен и активен. А Рублеву просто не хватило ресурса на то, чтобы с этим что-то сделать.

И это особенно тревожно.

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Андрей потерял почти 1000 очков в рейтинге – потому что в Монте-Карло он защищал титул.

Это не приведет к мгновенному падению – он идет шестым, а отрыв от преследователей был достаточно серьезным. Но если догоняющие его Хуберт Хуркач, Григор Димитров, Каспер Рууд и Алекс де Минаур могут создать ему проблемы с высоким посевом на «Ролан Гаррос».

С другой стороны, до «Ролан Гаррос» Рублеву защищать всего 330 очков.

Бублик дал поиграть болдевочке – в официальном матче!

Фото: Gettyimages /Julian Finney