Попырин о Рублеве: «Наверное, он лучший на задней линии, если позволить ему играть в удобном ритме. Так что я пытался менять темп, высоту и вращение»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Алексей Попырин Теннис

Алексей Попырин прокомментировал победу над Андреем Рублевым в Монте-Карло.

Он обыграл действующего чемпиона во втором круге 6:4, 6:4.

«Я наслаждаюсь турниром, первым матчем на центральном корте. Это мои первые в году соревнования на грунте, а от прошлого грунтового сезона остались хорошие воспоминания.

Я комфортно чувствую себя на этом покрытии и побеждал на нем игроков, которые были в хорошей форме. Сейчас прошел действующего чемпиона, уверенного в себе соперника. Потрясающий матч.

План на игру был в том, чтобы не дать Андрею найти свой ритм. Наверное, он лучший на задней линии, если позволить ему играть в удобном ритме. Так что я пытался менять темп, высоту и вращение. Думаю, получилось хорошо», – сказал Попырин в интервью на корте.

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