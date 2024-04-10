Рублев проиграл третий матч подряд. В Монте-Карло он защищал титул

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублев Алексей Попырин Теннис

Андрей Рублев проиграл Алексею Попырину во втором круге в Монте-Карло – 4:6, 4:6.

Для россиянина это был первый матч в Монте-Карло (он пропускал первый круг). Так что он потерпел уже третье поражение подряд и не смог защитить титул в Монако.

После дисквалификации за срыв на судью в Дубае он не выиграл ни одного матча.

Попырин, в свою очередь, шестой раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 12 поражениях).

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Совсем он поплыл после Дубая, неожиданно даже
+8
-1
+7
Sports, Рублёв после Дубая выиграл один матч - на ИУ он обыграл Маррея
+6
0
+6
Жесть какая
+6
-3
+3
Поплыл конкретно. Человеку нужна хорошая пауза от тенниса
+6
-4
+2
Да уж, беда, совсем развалился
+2
0
+2
Тоска-печаль.
Удачи и успехов Андрею! Надеюсь, справится и выкарабкается.
+2
0
+2
Ответ Hardy
Жесть какая
Не сказать, чтобы жесть. Вполне предсказуемо.
+3
-1
+2
Ответ sashati
Человеку нужна хорошая бадоса)
Тот, который с Бадосой товарищ вообще поплыл по результатам.
+2
0
+2
О шансов, непонятно как он хотел выиграть сегодня…
0
0
0
Психология!
+1
-1
0
Скоро из десятки вылетит
0
0
0
ну зато все пуритане свою желчь вылить сумели
0
0
0
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Поплыл конкретно. Человеку нужна хорошая пауза от тенниса
Пауза да, но не хватает разнообразия и хитрости в игровой мысли. Игра читаемая.
+1
-1
0
Ответ sashati
Человеку нужна хорошая бадоса)
Бадоса - это палка о двух концах)) кому то может и помочь, но кому то мешает)
0
0
0
Ответ Maksim1986
О шансов, непонятно как он хотел выиграть сегодня…
Брейк сделал, во втором сете имел Андрей имел шансы на 4:1 в свою пользу, так что не 0 шансов.
+1
-1
0
Ответ tigermv
Психология!
А вот и нет. Если думать глубже, то недостаток разнообразия тактик в игре, ну и обилие ошибок (мяч в сетке, двойные). Была бы психология, было бы 6:0 или 6:1...
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий