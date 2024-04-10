Рублев проиграл третий матч подряд. В Монте-Карло он защищал титул

Андрей Рублев проиграл Алексею Попырину во втором круге в Монте-Карло – 4:6, 4:6.

Для россиянина это был первый матч в Монте-Карло (он пропускал первый круг). Так что он потерпел уже третье поражение подряд и не смог защитить титул в Монако.

После дисквалификации за срыв на судью в Дубае он не выиграл ни одного матча.

Попырин, в свою очередь, шестой раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при 12 поражениях).