Янник Синнер: «Мы воспользуемся неделей в Монте-Карло как тренировочной, сыграем несколько матчей – надеюсь, больше одного»

Янник Синнер рассказал об игре на грунте.

На турнире в Монте-Карло итальянец начнет играть со второго круга. В первом матче он встретится с Себастьяном Кордой или Алехандро Давидовичем-Фокина.

«Ожидания от начала грунтового сезона не такие высокие. Цель – подготовиться к «Ролан Гаррос», а потом, надеюсь, и к Олимпиаде. Думаю, это общая цель всех игроков – постараться там быть в лучшей форме.

Мы воспользуемся этой неделей [в Монте-Карло] как тренировочной, сыграем несколько матчей – очень надеюсь, что больше одного. Я просто рад здесь быть. Это особенный турнир, и я надеюсь, что смогу хорошо выступить.

Я сказал, что на грунте мне непросто, потому что это не очень комфортное для меня покрытие. На харде я чувствую себя лучше, но это не значит, что я плохо играю на грунтовых кортах. Мой первый четвертьфинал «Большого шлема» был на «Ролан Гаррос», я дошел до в четвертьфинала в Риме.

Увидим. Прошлый грунтовый сезон был не лучшим. Надеюсь, в этом году будет иначе. Уверен, что могу быть хорошим игроком и на грунте. Но, конечно, на это уйдет время.

С 14 до 20 я много тренировался на этом покрытии, но большинство турниров хардовые. Поэтому реже играешь на грунте. Думаю, если получится с ним подружиться, это поможет».