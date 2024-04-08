Новак Джокович: «Когда Синнер станет №1 – это вопрос нескольких недель. На данный момент он с отрывом лучший игрок в мире»

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович считает, что Янник Синнер скоро возглавит рейтинг.

«Когда он станет первой ракеткой мира – это вопрос нескольких недель. Рейтинг не входит в мои цели, я не планирую играть много турниров, чтобы зарабатывать очки. Для меня главное – показать максимум в период с «Ролан Гаррос» до US Open, в том числе на «Уимблдоне» и Олимпиаде.

Несомненно, на данный момент Синнер с отрывом лучший игрок в мире. В 2024-м он проиграл всего один матч и невероятно прибавил во всех аспектах. У него и раньше были мощные удары, он превосходно играл и с форхенда, и с бэкхенда. Но в какой-то момент – я говорю о последних шести месяцах – он стал играть точнее, давать себе больше пространства, меньше ошибаться. Он начал выигрывать и с тех пор не прекращал».

Синнер скоро станет первой ракеткой мира? Изучаем расклады

3 комментария
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Ну, радует, что фигурирует Уимблдон, хотя были инсайды, что одна из причин расставания с Гораном - пропуск уима ради ои.
Обидно конечно, ведь это по сути последние недели в статусе намбер ван, ещё будет получить Алькараса в полуфинале, а при плохом сценарии в четвертьфинале, но будем надеяться на лучшее на рг и уиме
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Ответ Stas Salesov
Надеюсь, оба провалят грунтовый сезон😌
Тебя наверное кепка жмёт поэтому всегда глупости пишешь. 🤔
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