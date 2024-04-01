Синнер о грунтовых турнирах: «В Монако всегда какие-то странные результаты, посмотрим, что будет в этом году. Конечно, моя главная цель – «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Rolex Monte-Carlo Masters Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о планах на грунтовую часть сезона.

 –  У меня отличная команда, мы знаем, над чем работать. Мы переходим на грунт, и обычно у меня с ним проблемы. Посмотрим, как пойдет в этом году. 

Конечно, сейчас все складывается хорошо. Я выиграл много матчей, три турнира. Для меня это важно, но, с другой стороны, через три-четыре дня надо снова тренироваться и снова пытаться стать лучше. 

– Есть ли у вас ожидания от грунтовой части сезона? Как для вас проходит смена харда на грунт?

– Прежде всего у нас очень мало времени на адаптацию. Первая тренировка в Монако начинается где-то в четверг. То есть у нас меньше недели, чтобы привыкнуть к грунту. 

В Монако всегда какие-то странные результаты, так что посмотрим, что будет в этом году. Конечно, моя главная цель – «Ролан Гаррос», но мы будем смотреть от турнира к турниру и стараться играть как можно лучше. Перед этим будет турнир в Риме – для меня он очень, очень важен. Играть перед домашней публикой всегда потрясающе.

Вот так все и обстоит. Но я очень спокоен. Понимаете, у меня есть чувство, что в прошлом сезоне я многому научился, понял, где я могу прибавить. Я в другой физической форме, а на грунте от этого многое зависит. Так что посмотрим.

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9 комментариев
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С 2005-го года там выигрывал практически всегда один и тот же человек, даже Новак там выиграл всего дважды. Но показательно то, что там выигрывали Вавринка, Фоньини, Циципас и Рублев, для которых это пока единственный победный Мастерс.
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Где-то, а в Монако почти всегда всё было предсказуемо года так с 2006) самый неожиданный победитель - Фоньини. Казалось бы ему заканчивать пора, а тогда он прям выдал турнир жизни.
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Какое-то странное чувство...Будто Янику дали зелёный свет на волшебный элексир, и он так заиграл...Что аж зубы выпали.
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0
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В первом круге вылетит, скиньте))
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-3
+2
Под странными результатами, Синнер, похоже подразумевал то, что Монте-Карло самый успешный для него грунтовый турнир. Объясняется это легко. В Монако грунт очень чистый и ровный, и по сравнению с другими грунтовыми турнирами там легче всего контролировать отскоки.
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Хочу чтоб Новак Джокович взял свой домашний мастерс еще раз, до конца карьеры
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Это не прогноз, а статистика)
+1
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+1
Ответ Ничего Смешного
Где-то, а в Монако почти всегда всё было предсказуемо года так с 2006) самый неожиданный победитель - Фоньини. Казалось бы ему заканчивать пора, а тогда он прям выдал турнир жизни.
К твоему сведению прогнозы это не только,, Рафа выиграет грунт"

Есть ещё куча других матчей и интриг по ходу турнира
+1
-1
0
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