Синнер о грунтовых турнирах: «В Монако всегда какие-то странные результаты, посмотрим, что будет в этом году. Конечно, моя главная цель – «Ролан Гаррос»

Янник Синнер рассказал о планах на грунтовую часть сезона.

– У меня отличная команда, мы знаем, над чем работать. Мы переходим на грунт, и обычно у меня с ним проблемы. Посмотрим, как пойдет в этом году.

Конечно, сейчас все складывается хорошо. Я выиграл много матчей, три турнира. Для меня это важно, но, с другой стороны, через три-четыре дня надо снова тренироваться и снова пытаться стать лучше.

– Есть ли у вас ожидания от грунтовой части сезона? Как для вас проходит смена харда на грунт?

– Прежде всего у нас очень мало времени на адаптацию. Первая тренировка в Монако начинается где-то в четверг. То есть у нас меньше недели, чтобы привыкнуть к грунту.

В Монако всегда какие-то странные результаты, так что посмотрим, что будет в этом году. Конечно, моя главная цель – «Ролан Гаррос», но мы будем смотреть от турнира к турниру и стараться играть как можно лучше. Перед этим будет турнир в Риме – для меня он очень, очень важен. Играть перед домашней публикой всегда потрясающе.

Вот так все и обстоит. Но я очень спокоен. Понимаете, у меня есть чувство, что в прошлом сезоне я многому научился, понял, где я могу прибавить. Я в другой физической форме, а на грунте от этого многое зависит. Так что посмотрим.