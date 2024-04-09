Даниил Медведев: «Назову Акинфеева великим спортсменом. Надеюсь, что он сможет играть еще много лет. Может, заново стану за ЦСКА болеть!»

Даниил Медведев назвал Игоря Акинфеева великим спортсменом.

– В одном из интервью вы рассказывали, что какое-то время в детстве болели за футбольный ЦСКА, но армейцы все проигрывали в Лиге чемпионов и вы сосредоточились на поддержке «Баварии». После этого ЦСКА опубликовал в своих соцсетях пост, что можно все начать сначала. Видели ли это сообщение и как относитесь к такой перспективе?

– Что-то видел, хотя и забыл, что там конкретно было. Просто обратил внимание, что ЦСКА меня отметил. Все возможно! По различным причинам меньше стал смотреть футбол. Просто стало мало свободного времени.

Да, помню, что, когда был маленький, очень сильно болел за . Почему так было? Если честно, даже не вспомню. Потом стал чуть больше поддерживать « », потому что за эту команду болеет мой отец. Будет больше свободного времени - посмотрим, может, заново стану за ЦСКА болеть!

– С главной легендой этого клуба не знакомы? И как относитесь к тому, что он столько лет играет на высоком уровне?

– Лично не знакомы, не пересекались, но назову Игоря великим спортсменом. У меня к нему огромное уважение. Поразительно – мне было лет семь, я болел за ЦСКА, и он уже был в его воротах. Сейчас мне 28, я не болею за ЦСКА, а Акинфеев по-прежнему в них же! И надеюсь, что он сможет играть еще много лет.

– Кто из теннисистов лучший футболист?

– Как я слышал, очень хорошо играет. Но не видел, точно сказать не могу, – сказал теннисист.