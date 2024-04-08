Медведев о глубокой позиции на приеме: «В этом году стараюсь менять подход и быть чуть более непредсказуемым»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился, как менялось его отношение к грунтовому сезону.

«Раньше, два-три года назад, я ненавидел играть на грунте. Перед грунтовым сезоном я был мотивирован и настроен, но потом приезжал, играл и пару дней был немного подавлен, а потом старался с этим справиться.

В этом году я подумал: «Ладно, впереди смена покрытия, и нужно психологически перестроиться и адаптировать игру, возможно, некоторые удары». Но я стараюсь делать все возможное и с нетерпением жду турнира. Пока что все идет очень спокойно и в хорошем рабочем режиме».

Также Медведев рассказал, как грунт повлияет на его позицию на приеме.

«Иногда во время матча я побаиваюсь идти вперед, потому что если проиграю, то в раздевалке буду говорить, что нужно было стоять глубоко. В этом году я стараюсь менять подход, быть чуть более непредсказуемым и чаще выходить вперед. Но иногда из этих точек я играю не так хорошо, как сзади.

На грунте это немного важнее, потому что соперники подают иначе, с более сильным вращением. Если кто-то здорово закручивает подачу, приходится идти вперед. Поэтому на грунте я должен приспособиться и понять, из какой позиции лучше играть».

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4 комментария
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Тю это даня😂. А я думал это Александр Иванович опять что-то несуразное лепит
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Ответ Антон Тимофеев
Если Даниил дойдет до Алькараса на грунте, значит, он вышел в полуфинал-финал грунтового турнира, а в этом случае можно и 0-6, 0-6 проиграть Карлосу, это уже неважно.
И даже 0-6, 0-6, 0-6)
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