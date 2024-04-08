Даниил Медведев: «Очень жду «Ролан Гаррос». С каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что появляется уверенность»

Теги Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от грунтовой части сезона.

«Так или иначе, я постепенно прогрессирую на грунте. Три года назад у меня был четвертьфинал «Ролан Гаррос», считаю, что тогда играл в хороший теннис. В прошлом году я выиграл в Риме.

Мне все еще не сильно нравится грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры. 

Мне гораздо тяжелее адаптироваться к разным условиям: плохим отскокам, крученой подаче соперника и всему такому. Так что приходится заботиться о мелких деталях. В прошлом году у меня получилось, как и несколько лет назад на «Роллан Гаррос».

С каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что появляется уверенность. Иногда она падает, но иногда может поднять меня выше.

Так что я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что нашел небольшое преимущество на «Больших шлемах» и начал хорошо играть с «Уимблдона» 2023 года. Постараюсь это использовать в этом году и хорошо провести «Ролан Гаррос».

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9 комментариев
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Ответ Рассол Уэстбрик
А серб тут причем? Он когда-то угрозой на РГ был? Его стабильно пинали и клиентили Тим, Вавринка, и даже Чеккинато с Мельцерем 🤣🤣🤣
Буквально главной угрозой Надалю почти 15 лет) Но Медведеву может и нет
+4
-2
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
А серб тут причем? Он когда-то угрозой на РГ был? Его стабильно пинали и клиентили Тим, Вавринка, и даже Чеккинато с Мельцерем 🤣🤣🤣
А ты посмотри последние годы кто выиграл РГ потом позорься
+3
-1
+2
Желаю финала!
+1
-1
0
В прошлом году на РГ был прекрасный шанс выйти в финал, сетка позволяла.
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0
Каждый год слышим негатив про грунт
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