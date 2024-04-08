Даниил Медведев: «Очень жду «Ролан Гаррос». С каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что появляется уверенность»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от грунтовой части сезона.

«Так или иначе, я постепенно прогрессирую на грунте. Три года назад у меня был четвертьфинал «Ролан Гаррос», считаю, что тогда играл в хороший теннис. В прошлом году я выиграл в Риме.

Мне все еще не сильно нравится грунт, просто потому что он не очень подходит под мой стиль игры.

Мне гораздо тяжелее адаптироваться к разным условиям: плохим отскокам, крученой подаче соперника и всему такому. Так что приходится заботиться о мелких деталях. В прошлом году у меня получилось, как и несколько лет назад на «Роллан Гаррос».

С каждым годом ожидания от грунтовой части сезона у меня все выше и выше, потому что появляется уверенность. Иногда она падает, но иногда может поднять меня выше.

Так что я очень жду «Ролан Гаррос». Чувствую, что нашел небольшое преимущество на «Больших шлемах» и начал хорошо играть с «Уимблдона» 2023 года. Постараюсь это использовать в этом году и хорошо провести «Ролан Гаррос».