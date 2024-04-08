Джокович о сотрудничестве с Зимоньичем: «Нам очень понравилось работать вместе в Белграде, и я попросил его приехать на несколько недель в Монте-Карло»

Новак Джокович рассказал о работе с Ненадом Зимовьичем.

Сейчас они вместе готовятся к турниру в Монте-Карло.

Ранее Джокович объявил о прекращении сотрудничества с Гораном Иванишевичем.

«Мы очень хорошо знаем друг друга уже более 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который всегда старался помочь мне как человеку и как игроку.

Когда я прекратил сотрудничество с Гораном, я начинал подготовку к грунту в Белграде, и он [Зимоньич] был там. Нам очень понравилось работать вместе, и я попросил его приехать на несколько недель в Монте-Карло.

Мы стараемся извлечь из этого максимум пользы. Он даает мне очень полезные советы по игре у сетки, а это то, что у меня не очень хорошо получается. Я не так часто играю в паре. А Ненад был одним из лучших парных игроков в мире, выиграл множество «Шлемов» и турниров, был № 1 в мире».

Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что дальше?