Иванишевич о том, что Джокович пригласил в команду Зимоньича: «Балканец может тренировать кого угодно, но балканца может тренировать только человек из этих мест»

Теги Новак Джокович ATP Ненад Зимоньич Горан Иванишевич Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Горан Иванишевич прокомментировал то, что Ненад Зимоньич может стать следующим тренером Новака Джоковича. Сейчас бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса готовит Джоковича к «Мастерсу» в Монте-Карло.

«Пока не знаю, сколько еще будет играть Новак – все зависит от него. Но мне кажется, что сейчас с ним идеальный человек – это Зики. Он мой большой друг, мы через многое прошли, я его люблю. Он серьезный эксперт в теннисе. Но главное в этой истории то, что он знает Новака.

Новаку сейчас не нужен тренер, которого он не знает. Через 10 дней после знакомства он выйдет из себя, а этот тренер будет недоумевать, что вообще происходит.

Моя теория такова: балканец может тренировать кого угодно, но балканца может тренировать только человек из этих мест. Марьян [Вайда] – словак, но мы с ними близки, а Борис [Беккер] успешно работал с Новаком, потому что очень тонко разбирается в теннисе. Он ему очень помог».

Также он объяснил, почему считает Зимоньича идеальным тренером для Джоковича.

«Мы с Зики общались еще до того, как я узнал, что Новак его пригласил – и я думаю, что Зики идеально подходит Новаку. Он может помочь и в теннисном плане. Новак уже все знает, но, возможно, если ему скажут все то же самое по-другому, такой подход станет освежающим.

Зики знает характер Ноле. Они вместе играли за сборную в Кубке Дэвиса, Зики еще был в ней капитаном».

Напомним, Джокович расстался с Иванишевичем на прошлой неделе. За пять лет совместной работы они выиграли девять «Больших шлемов».

Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что дальше?

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17 комментариев
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Ответ Stas Salesov
Кажется, это хороший выбор, чтобы закончить карьеру с 24 Шлемами
Хорошо, что это уже рекорд. А так было бы обидно, как у Рафы
+10
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+7
Балканец может пригласить в свою команду кого посчитает нужным☝️‼️
+7
-1
+6
Рассказал о своей теории, в следующем предложении сам же ее опроверг, приведя в пример словака и немца. Гений😂
+7
-1
+6
Была бы польза. А там хоть папуас с мамуасом
Айде Nо1е, айде!
+4
-2
+2
Ответ Stas Salesov
Совсем скоро Рафа начнет вас с Графулей радовать
Графулю в последнее время радуют только дорожки мефа
+3
-1
+2
Ответ volens-docens
Всё понятно. Вся Европа - это расширенные Балканы. Вайда, Беккер - все балканцы.
Дагестанские москвичи (с) Здесь все по кайфу.
+2
0
+2
Всё понятно. Вся Европа - это расширенные Балканы. Вайда, Беккер - все балканцы.
+3
-2
+1
как стыдно за него....
+1
0
+1
Ответ Alex Morhan
Хорошо, что это уже рекорд. А так было бы обидно, как у Рафы
Считаешь, что ему сейчас надо Ненада?
+2
-2
0
Ответ Stas Salesov
Считаешь, что ему сейчас надо Ненада?
мы все считаем, что Рафулику надо дядю Тони. а то он больно много матчей сыграл в этом сезоне, пора и перетрен словить
+1
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0
Ответ Stas Salesov
Хорошо, что Новак свое волшебное зелье замаскировал в виде фирменного напитка SILA, можно звать новых людей, которые ничего не заподозрят и вопросов задавать не станут)
Ненад совсем не новый человек. Да и неважно это, зелье только в помощь)
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Ответ Stas Salesov
Совсем скоро Рафа начнет вас с Графулей радовать
А Рафа в М-К то сыграет, ну может хоть в Барселоне, как думаешь? Вон Чилич уже снялся.
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