Иванишевич о том, что Джокович пригласил в команду Зимоньича: «Балканец может тренировать кого угодно, но балканца может тренировать только человек из этих мест»
Горан Иванишевич прокомментировал то, что Ненад Зимоньич может стать следующим тренером Новака Джоковича. Сейчас бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса готовит Джоковича к «Мастерсу» в Монте-Карло.
«Пока не знаю, сколько еще будет играть Новак – все зависит от него. Но мне кажется, что сейчас с ним идеальный человек – это Зики. Он мой большой друг, мы через многое прошли, я его люблю. Он серьезный эксперт в теннисе. Но главное в этой истории то, что он знает Новака.
Новаку сейчас не нужен тренер, которого он не знает. Через 10 дней после знакомства он выйдет из себя, а этот тренер будет недоумевать, что вообще происходит.
Моя теория такова: балканец может тренировать кого угодно, но балканца может тренировать только человек из этих мест. Марьян [Вайда] – словак, но мы с ними близки, а Борис [Беккер] успешно работал с Новаком, потому что очень тонко разбирается в теннисе. Он ему очень помог».
Также он объяснил, почему считает Зимоньича идеальным тренером для Джоковича.
«Мы с Зики общались еще до того, как я узнал, что Новак его пригласил – и я думаю, что Зики идеально подходит Новаку. Он может помочь и в теннисном плане. Новак уже все знает, но, возможно, если ему скажут все то же самое по-другому, такой подход станет освежающим.
Зики знает характер Ноле. Они вместе играли за сборную в Кубке Дэвиса, Зики еще был в ней капитаном».
Напомним, Джокович расстался с Иванишевичем на прошлой неделе. За пять лет совместной работы они выиграли девять «Больших шлемов».
Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что дальше?
Айде Nо1е, айде!