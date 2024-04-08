Джокович о Надале: «Ради всего тенниса и «Ролан Гаррос» в частности мы надеемся, что он сможет там сыграть»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович поделился мыслями о Рафаэле Надале.

Ранее испанец снялся с турнира в Монте-Карло.

«Как поклонник тенниса я хочу, чтобы он сыграл еще хотя бы один турнир, прежде чем завершит карьеру. Он говорил, что это может быть его последний сезон, но он сыграл только один турнир в Брисбене и с тех пор не выступал.

Мы вместе ездили в Америку. Я видел его в Индиан-Уэллсе, он изо всех сил старался играть.

Грунт – его любимое покрытие. Мы все знаем, чего он здесь добился, особенно на «Ролан Гаррос». Это его цель, мы все это знаем, потому что он постоянно говорит об этом.

Ради всего тенниса и «Ролан Гаррос» в частности мы надеемся, что он сможет там сыграть.

Было бы здорово провести еще одну великую встречу».

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2 комментария
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Хорошие слова от лучшего в истории к вечно позади идущему. Надаль очень хотел бы догнать Джоковича по ТБШ, но для него это невозможно, увы.
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