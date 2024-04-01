Димитров об успехе в Майами: «Думаю, стоило бы выпить еще стаканчик сока из Фонтана юности во Флориде»

Григор Димитров прокомментировал результаты турнира в Майами.

Болгарин уступил в финале Яннику Синнеру – 3:6, 1:6.

По итогам турнира он стал №9 рейтинга и вернулся в топ-10 впервые с 2018-го.

– По пути к финалу вы победили Хуркача, Алькараса и Зверева и играли в потрясающий теннис. Еще вы вернули одноручный бэкхенд в топ-10. Во Флориде находится Фонтан юности. Интересно, вы оттуда пили или ваш успех зависел только от вашего упорного труда?

– Спасибо. Думаю, стоило бы выпить еще стаканчик этого сока. К сожалению, 10 лет разницы в возрасте сегодня играют большое значение (улыбается).

Но в целом я просто хочу сосредоточиться на положительных моментах этой недели. Майами – турнир, который мне не удавался в последние годы. В каком-то смысле это была моя цель – приехать сюда и выложиться по максимуму.

Я был очень упорным на протяжении всей недели. Многое происходило за кулисами. Я побеждал игроков топ-уровня, но не будем забывать, что в первом круге я уступал сет и 5:2 (Алехандро Табило – Sports) на тай-брейке. Так что у меня много хороших моментов, честно говоря.

Очевидно, что это неделя Янника. Он показывает потрясающий теннис. Впечатляет то, как ему удается сохранять его манеру игры.

Я с нетерпением жду, что будет дальше. У меня нет много времени, чтобы расстраиваться. Я просто хочу принять этот момент. Нужно уметь справляться с подобными матчами точно так же, как и побеждать. Думаю, это даже важнее.

Так что я думаю, что все для меня это следующий шаг. Начинается грунтовая часть сезона, я с нетерпением ее жду. Отдохну пару дней, посмотрю, что я сделал хорошо, что мог бы сделать лучше и так далее. Думаю, для меня это в целом очень позитивные две недели.