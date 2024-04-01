Янник Синнер: «Быть №2 – непередаваемое чувство. Никогда не думал, что заберусь так высоко»

Теги ATP Miami Open Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поделился эмоциями после победы на турнире в Майами.

Итальянец обыграл в финале Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На этой неделе он также обновил личный рекорд в рейтинге и стал №2. 

– Что для вас важнее – первый титул в Майами после двух проигранных финалов или то, что вы стали первой ракеткой мира?

– Первой ракеткой мира?

– Второй, извините (смеется).

– Невынужденная ошибка (смеется).

Конечно, это многое для меня значит, но гораздо важнее то, как я играл. Я бы особенно отметил полуфинал и финал.

Быть №2 – непередаваемое чувство. Никогда не думал, что заберусь так высоко, потому что я из самой обычной семьи. Отец все еще работает, как и моя мама. Для меня спорт и жизнь – разные вещи. 

Я очень рад быть на этом месте. Наслаждаюсь каждым моментом. Дни, когда ты выигрываешь турнир всегда особенные, и не важно, что это за турнир. Это многое для меня значит.

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3 комментария
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Похоже место Новака не будет пустовать есть новый император и грунтовый король тоже, можно на пенсию.
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да, первый после Новака, действительно очень круто и почётно 👍🏻
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