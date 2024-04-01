Янник Синнер: «Быть №2 – непередаваемое чувство. Никогда не думал, что заберусь так высоко»
Янник Синнер поделился эмоциями после победы на турнире в Майами.
Итальянец обыграл в финале Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.
На этой неделе он также обновил личный рекорд в рейтинге и стал №2.
– Что для вас важнее – первый титул в Майами после двух проигранных финалов или то, что вы стали первой ракеткой мира?
– Первой ракеткой мира?
– Второй, извините (смеется).
– Невынужденная ошибка (смеется).
Конечно, это многое для меня значит, но гораздо важнее то, как я играл. Я бы особенно отметил полуфинал и финал.
Быть №2 – непередаваемое чувство. Никогда не думал, что заберусь так высоко, потому что я из самой обычной семьи. Отец все еще работает, как и моя мама. Для меня спорт и жизнь – разные вещи.
Я очень рад быть на этом месте. Наслаждаюсь каждым моментом. Дни, когда ты выигрываешь турнир всегда особенные, и не важно, что это за турнир. Это многое для меня значит.