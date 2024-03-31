Димитров о Синнере: «Его способность соревноваться изо дня в день – одна из самых впечатляющих вещей»

Григор Димитров прокомментировал игру Янника Синнера.

Они встретятся в финале ATP 1000 в Майами.

– Чем уникален Янник Синнер? Он проиграл один матч в этом году, так что… (смеется)

Сейчас он, очевидно, лучший игрок в туре. Его способность соревноваться изо дня в день – одна из самых впечатляющих вещей.

– Есть ли какая-то конкретная часть его тенниса, которой вы опасаетесь? Или что-то, что вас особенно поразило.

– Нет, на самом деле нет. Думаю, то, как он смог выстроить свою игру и в нее играть, быть агрессивным, свободным на корте – все это позитивные черты его тенниса.