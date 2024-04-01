Янник Синнер: «Для меня лучше проиграть матч, атакуя и пытаясь его взять, чем просто наблюдать за происходящим»

Янник Синнер рассказал о том, что улучшил в игре.

Итальянец в финале в Майами победил Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1. Это третий титул Синнера в сезоне.

– Раньше во матчах вы были так же сосредоточены и хорошо контролировали себя? Или вам пришлось много работать со спортивными психологами?

– Когда ты моложе, не получается справляться с ситуациями так же, как у меня получается сейчас. Не знаю, может, будущем я буду справляться еще лучше.

Это черта моей личности – я стараюсь сохранять спокойствие. С другой стороны, я должен не стоять в стороне, а атаковать. Для меня лучше проиграть матч, атакуя и пытаясь его взять, чем просто наблюдать за происходящим. Я так устроен.

Так что я должен быть сконцентрирован в любой момент. На корте многое может случиться. Все быстро меняется, даже если ты ведешь сет и брейк. Нужно быть начеку, так что сегодня был просто хороший день.

Думаю, мое самое большое изменение касается физической стороны. Мы много работали над этим в зале, и сейчас это помогает на корте, когда я понимаю, что могу играть часами. Это выводит на определенный уровень.

Конечно, на корте я тоже спрогрессировал в подаче. Мне это помогает, особенно когда играешь затяжные розыгрыши, а потом берешь очко одной подачей.

Мне помогает и тактическая сторона – понимание того, что нужно делать против определенных соперников. Но чтобы применить эти знания, сначала нужно улучшить некоторые удары.

Синнер доминирует: взял 3 из 4 турниров в сезоне и стал новым №2 в мире